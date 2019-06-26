羚锐制药向宜宾地震灾区捐款赠药120万元

连日来，四川宜宾长宁地震灾情牵动全社会各界的心。为支援抗震救灾，羚锐制药调配了部分治疗跌打损伤和抗炎消毒的药品，通过河南省羚锐老区扶贫帮困基金会，主动联系四川省扶贫基金会和地方政府，筹备捐赠价值100万元的救助药品，并拿出职工捐集的互助金20万元捐赠灾区，助力宜宾震区的救灾和扶贫工作。

6月20日上午11时许，赈灾药品在羚锐百亿贴膏剂生产基地高架库装载，准备发往震区。羚锐制药此次捐赠的药品有抗跌打损伤、治疗创伤、消毒消炎、抗病毒、防蚊虫叮咬和防治创伤感染类药品共230多箱，这批药品将由羚锐公司专人直接送达地震灾区宜宾珙县。

在此次赈灾药品起运前，羚锐制药董事长兼总经理熊伟简要回顾了羚锐由一个科技扶贫企业成长为国家高新技术企业和上市公司的成长历程。他说，羚锐30年来的发展离不开党和政府及社会各界的帮扶，羚锐人一直心怀感恩；扶贫济困、助力灾区人民重建家园是羚锐公司义不容辞的社会责任，要将这份爱与责任永远传递下去。

羚锐制药的前身信阳羚羊山制药厂，是原国家科委大别山扶贫开发团扶持老区新县创办的一家科技扶贫企业；在企业发展中，积极参与扶贫事业，被国务院扶贫办授予“全国扶贫开发先进集体”荣誉称号，公司党委书记熊维政荣获“全国扶贫攻坚奉献奖”。