羚锐制药向宜宾地震灾区捐款赠药120万元
连日来，四川宜宾长宁地震灾情牵动全社会各界的心。为支援抗震救灾，羚锐制药调配了部分治疗跌打损伤和抗炎消毒的药品，通过河南省羚锐老区扶贫帮困基金会，主动联系四川省扶贫基金会和地方政府，筹备捐赠价值100万元的救助药品，并拿出职工捐集的互助金20万元捐赠灾区，助力宜宾震区的救灾和扶贫工作。
6月20日上午11时许，赈灾药品在羚锐百亿贴膏剂生产基地高架库装载，准备发往震区。羚锐制药此次捐赠的药品有抗跌打损伤、治疗创伤、消毒消炎、抗病毒、防蚊虫叮咬和防治创伤感染类药品共230多箱，这批药品将由羚锐公司专人直接送达地震灾区宜宾珙县。
在此次赈灾药品起运前，羚锐制药董事长兼总经理熊伟简要回顾了羚锐由一个科技扶贫企业成长为国家高新技术企业和上市公司的成长历程。他说，羚锐30年来的发展离不开党和政府及社会各界的帮扶，羚锐人一直心怀感恩；扶贫济困、助力灾区人民重建家园是羚锐公司义不容辞的社会责任，要将这份爱与责任永远传递下去。
羚锐制药的前身信阳羚羊山制药厂，是原国家科委大别山扶贫开发团扶持老区新县创办的一家科技扶贫企业；在企业发展中，积极参与扶贫事业，被国务院扶贫办授予“全国扶贫开发先进集体”荣誉称号，公司党委书记熊维政荣获“全国扶贫攻坚奉献奖”。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn