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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

杨丽霞代表：加强胸痛中心建设 提升公众急救意识

2020年05月19日14:05 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月19日电 18日，第十三届全国人大代表，解放军联勤保障部队第920医院心内科主任杨丽霞做客2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在由中国心血管健康联盟和人民网·人民健康共同主办的“后疫情时代·心血管疾病救治的新拐点”的专场论坛上，杨丽霞表示，胸痛中心在降低心血管疾病死亡率方面发挥着重要作用，需要进一步加强胸痛中心建设，提升基层救治能力，提高公众慢病管理以及急救意识。

杨丽霞表示，对急性心肌梗死的救治，胸痛中心取得了显著的成效，但还存在一些问题。她建议从卫生行政层面建立全国常态化胸痛中心的质量监控机制，由政府主导、各省胸痛中心联盟组织实施，信息共享，推动全国常态化质控机制的建立。提高基层救治水平，将第三代溶栓药纳入急性心肌梗死患者的急救用药目录，并要求在基层医院配备救护车。充分调动辖区内现有的院前急救医疗资源，根据胸痛急救地图，合理统筹调配，转送患者。与此同时，可以改善紧急施救法规，在紧急手术或治疗时，医师有权进行医疗方案的选择，医疗记录及三名医师的现场签名可作为法律证据。

“早期要多做民众的健康教育，也就是我们平常说的‘管住嘴、迈开腿’，多运动、不抽烟、少饮酒的民众教育一定要深入。”杨丽霞进一步提出，要提高公众的急救意识，强化民众对于突发心肌梗死的识别能力，对保安、消防员、警察等可能成为“第一目击者”行业人群进行急救知识培训，增加公共场所AED设备的配置，提升院前急救能力，缩短确诊时间。

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

(责编：许心怡、崔元苑)


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