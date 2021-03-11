全国政协委员陈敏：提升基层医疗机构对重大疾病的服务能力

全国政协委员、北京医院放射科（北京大学第五临床医学院）主任陈敏。 受访者供图

人民网北京3月11日电 （黄盛）近日，在人民网《人民会客厅》两会特别版访谈节目上，围绕“健康中国2030防治重大疾病的早诊早治推进方向”主题，全国政协委员、北京医院放射科（北京大学第五临床医学院）主任陈敏表示，重大疾病早诊早治关键在“早”，要提升基层医疗机构的放射诊断质量，提高对重大疾病的服务能力。

在今年全国两会上，作为全国政协委员，陈敏提交了建立老年人影像数据和重大疾病早诊早治两个方面的提案。他表示，“早诊”依赖诊断技术的创新发展和精细化改进，只有实现了早诊才能实现早治。

在陈敏看来，重大疾病的早诊早治对精准诊断提出了更高的要求。其中，放射诊断又对提升重大疾病的精准诊断和精准治疗很重要。这就要求处于医疗服务终端的基层医疗机构提升放射诊断质量，提高对重大疾病的服务能力。

“提升基层医疗机构对重大疾病的服务能力，关键是提高基层医疗机构医务人员的诊疗水平。”陈敏认为，既要引进人才和留住人才，提高基层医疗机构医务人员的待遇，又要增加基层医疗机构医务人员的学习交流机会，加强不同层级、不同地区医院之间对口援助的实施。对基层医疗机构医务人员进行培训、指导，提升基层医疗机构人才队伍的素质。