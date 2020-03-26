探访武汉儿童医院——疫情平稳 门诊已正常

走进武汉儿童医院，就诊大厅候诊人数比上个月多了一些。急诊科门口，陆续有家长带着患儿过来就诊。急诊科出入口仍设有体温检测处，提醒有发热症状患儿前往发热门诊的提示随处可见。

自从1月30日成为新冠肺炎患儿定点救治医院后，武汉儿童医院开放24小时发热门诊，改造了11个新冠肺炎疑似、确诊患儿收治病区，其中包括全国唯一的一个新冠肺炎疑似、确诊新生儿隔离病区，还组建医护梯队保障医疗运转。此外，医院24小时急诊服务非新冠肺炎患儿。

因为正常门诊人数大幅下降，医院对门诊科室做了调整。2月，内科普诊搬到了急诊区域；耳鼻咽喉科、眼科、皮肤科等科室集中在急诊的一个固定区域。3月，随着耳鼻喉科患者增多，起初只安排一个医生坐诊，后来增加到两个。

疫情期间，因为陪护家长人数少，甚至碰到家长被隔离的情况，患儿就医陪护问题突出。急诊科护士长李珍还记得曾接收一名出生仅一天就确诊的患儿。在患儿爸爸忙于将被确诊的妈妈送医的2个小时里，医护人员承担起了照顾患儿的责任。

随着新冠肺炎疑似、确诊患儿陆续出院，正常门诊需求量日渐上升。“急诊科一般每天要接诊600多人，2月份一下降到几十人，3月份恢复到了100多人。”李珍说。

在医院2楼候诊大厅，记者见到了从随州赶来看病的秋秋一家。4岁的秋秋右腮发炎，长了个“大包”。“孩子的病把远在杭州工作的父母急坏了。”秋秋的姑姑说，“但因为疫情，交通封闭，没法回来。”得知武汉不少医院逐步恢复了正常的医疗秩序，秋秋就由随州当地医院救护车送到武汉，目前正办理住院手续。

家住武汉洪山区的罗女士一家人，正在陪3岁多的儿子等待复诊。“孩子大约十天前被重物砸伤脚趾，晚上7点多我开着车到处找医院。”罗女士说，“当时很多医院正常门诊不开放。来到儿童医院先检测核酸，确定是否感染新冠肺炎，然后再办理住院、准备手术，足足折腾了一晚上。”现在，孩子复诊很顺利。

“疫情期间，医院每天安排40多名线上医生，平均接诊1500人，解决了一部分就医需求。”泌尿科副主任医师王军说。这天从早到下午3时才挂了十几个号，“但比上个月要多一些。”

几天前，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部介绍，武汉市计划分4批把全市50多家收治新冠肺炎的定点医院向医疗资源丰富的10家医院集中，其他定点医院逐步恢复正常门诊。截至3月22日，武汉全市共有48家医院全面恢复普通门诊，有3家医院同时接诊新冠和非新冠病人。