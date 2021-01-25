持续规范植发行业 助力产业健康发展

当前，毛发健康已成为很多受众对健康生活追求的一部分，毛发健康产业在促进经济发展、推动消费升级方面发挥了重要作用。为规范行业发展、推动毛发健康产业再上新台阶，1月24日下午，由人民网·人民健康主办的毛发健康产业发展闭门会在京举行。

毛发健康产业发展闭门会现场

本次会议以线上和线下相结合的形式进行，来自中国整形美容协会、雍禾植发及8家三甲医院的知名专家学者参会，与会嘉宾围绕脱发病证与科学诊治、行业规范发展、行业态势与未来发展三大主题展开热烈讨论。

“秃”如其来，撬动百亿市场

如今，网络上有越来越多的年轻人在调侃自己“脱发”“秃头”。这与我们印象中，脱发人群以中老年人为主的这一传统认知有很大出入。来自国家卫健委发布的数据显示，中国有超过 2.5 亿人正在饱受脱发的困扰，平均每6人中就有1人脱发。

“脱发的年轻化趋势非常明显，如今在网上购买防脱护发产品的，多数是90后甚至是00后，寻求植发治疗的人群中，90后也是主力。”北京同仁医院皮肤科主任医师魏爱华谈到。

艾媒咨询发布的《2019-2021年中国脱发保健行业趋势与消费行为数据研究报告》也印证了这一点。报告显示，中国有植发需求的人群平均年龄为34岁，80后人群中有39％有植发需求，90后中植发需求比例也高达36％。

魏爱华介绍说，遗传因素、精神压力和饮食习惯是导致脱发人群年轻化的三大因素。“工作、学业等各方面的压力导致熬夜加班成为常态，加上年轻人以快餐等高热量、高脂肪的食物为主，这些都会影响毛发的生长和头发的健康。”

快速增长的脱发人群，也创造出了巨大的消费市场。数据显示,2018年我国植发行业市场规模就突破了120亿元。雍禾植发创始人、北京雍禾医疗投资管理有限公司总裁兼CEO 张玉介绍说，2013年，雍禾在全国范围内做的手术台数是900多台，到2020年，这个数字就上升到了48000多台。“据专业机构调研预测，到2025年，国内的植发市场将达到400多亿。未来中国的毛发健康市场会越来越大。”张玉说。

毛发健康知识亟待科学普及

与快速增长的市场和需求成鲜明对比的，是消费者对毛发健康知识的缺失。中山大学附属第一医院皮肤科主任医师章星琪谈到，来医院看病的患者很多都不是病理性脱发，而是生理性脱发。“对患者而言，首先要做的，是区分生理性脱发和病理性脱发。”

据了解，生理性脱发是人体正常的生理现象，无需治疗；而病理性脱发则是一种非正常的脱发现象，头发长得少掉得多，需要寻求治疗。

北京大学第一医院皮肤科主任医师杨淑霞表示，大多数人日常面临的都是生理性脱发，主要与遗传、雄激素水平有关，目前仍没有任何预防的方法。如果想要改善脱发的状况，患者可以到医院就诊，而不是盲目在市场上寻找防脱发产品。

在杨淑霞看来，身体健康时，头发就可以健康生长。“消费者要有一个理性的心态去面对脱发。”她谈到，没有任何一个生发的产品，可以针对任何种类的脱发疾病，达到生发的作用。只有找到病因，针对病因和发病机制治疗，才有可能生发。

此外，随着人们对颜值的越发重视，越来越多的消费者会选择植发。但对植发这一治疗手段背后的技术原理、注意事项等却没有足够的了解。

江苏省人民医院皮肤科教授范卫新介绍说，毛发移植是一个拆东墙补西墙的方式。在后脑勺取出毛囊，移植到前方脱发部位，后面取掉的毛囊不会再生。“东墙拆到一定程度就会秃掉。”范卫新说，“很多人认为植发可以一劳永逸，不想用药，这是错误的观念。”

中国医科大学航空总医院皮肤科主任刘永生也提醒广大患者，脱发是一个渐进的过程，在脱发的过程中一定要掌握好植发的时间。“如果过早地植发，把东墙拆完了以后，要继续植发就没有足够的毛囊可移植了。”刘永生说。

多方共治，助力行业规范发展

随着植发市场需求的不断扩大，行业内的竞争愈发激烈，植发市场也出现了不少乱象。

中日友好医院毛发医联体负责人杨顶权将植发行业的乱象概括为四个方面，“第一是非皮肤科医生操刀，认为只要是头发就能种；第二是认为一种定终生，后续不需要再进行养护；第三是技术不过关；第四点就是在宣传上过度夸大新技术，误导消费者。”

复旦大学附属华山医院皮肤科副主任吴文育补充道，植发是一个医疗行为，必须在正规的医疗机构中进行。“目前的问题主要存在于机构的医疗资质以及手术相关医护人员的资质。”吴文育说。

2020年4月，国家卫健委联合中央网信办等八部门发布了《关于进一步加强医疗美容综合监管执法的通知》，明确各地各部门强化联动，严格监督执法，加强行政执法与刑事司法衔接，严厉打击非法医疗美容。2021年1月1日起施行的《化妆品监督管理条例》，把用于染发、烫发、防脱发的化妆品规定为特殊化妆品，给毛发健康行业带来了新的机遇和挑战。人民网·人民健康总经理万世成指出，植发市场出现的各种问题，除了政府部门的有效监管外，也离不开企业、社会组织、媒体的多方参与。

解放军总医院第七医学中心全军皮肤损伤修复研究所所长杨蓉娅表示，洗护行业、假发行业、生发行业、植发行业等都同处于一个毛发健康产业链中，这个产业链的良性发展，能促进整个毛发健康产业各部分的发展。

上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科教授刘清谈到，专业人员、专业机构应着力普及毛发健康知识，拉近人民与健康的距离。“告诉患者我们能为他们做什么，能提供哪些服务和治疗手段，我觉得这是让整个毛发产业更好发展的一个前提。”刘清说道。

最后，中国整形美容协会副秘书长曹德全从消费端和供给端两方面入手，指出毛发移植起步晚发展快，存在着很大的发展空间。曹德全表示，未来中国整形美容协会将继续推进毛发健康产业的标准化建设，积极推动行政部门对行业的监督与管理，并联手权威媒体与行业专家开展毛发相关的健康咨询及科普教育，助力毛发产业的健康发展。