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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

尤丽娜：消费者变美过程一定要基于安全基础之上

2020年05月21日17:57 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月21日电 （董童）近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在21日举行的主题为“中国医美自律与规范发展”的圆桌论坛上，北京碧莲盛医疗董事长、中国毛发移植大会执行主席尤丽娜在发言时表示，从2005年进入医美行业，到今天已经16年了。植发行业从一个美容行业的小项目，逐步发展成为了一个行业，说明市场需求非常大。在这16年中发现，消费者对植发角度，对美的需求在逐渐增大，但是目前仍存在三大问题。

首先是使用的器械、设备不规范，从国外进口的设备没有械字号，自行研发生产又不具备能力，所以在报批医疗器械和医疗专业器材方面存在困难。

其次，纹眉、纹眼线的形式，是属于医疗美容范畴还是生活美容范畴，界定很模糊。在医美行业，应该说它们都属于医疗项目，但现在这些项目基本是在美容院，而且会出现操作不规范的情况，所以这一问题亟待解决。

最后，企业一定要做到自律、自查，对自已严格要求。消费者变美的过程，一定是基于安全的基础之上。同时，她透露，碧莲盛目前正在尝试涉足医疗技术及医生的相关保险领域。

(责编：李轶群、孙博洋)


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