儿童脱发别忽视，延误治疗会全秃

“病态毛发问题还是要来医院看皮肤科，对症下药才能解决问题，养发馆、洗头水、养发秘方等都没有用。”最近，北京大学第一医院皮肤科主任医师杨淑霞博士这样提醒家长，近几年，到毛发门诊看病的脱发患者，儿童占到三分之一以上。儿童青少年也会脱发吗？

小儿头发稀黄属正常，儿童斑秃不应被忽视

“小孩刚出生头发稀黄，这是正常的，到3岁后随着年龄增长就会开始长黑变粗。”杨淑霞说，孩子如果只是头发细软、发黄，或是均匀稀少但头发还是光滑柔韧，没有其他症状，就不属于病态毛发，都不需要找医生或抹这抹那，儿童头发会随年龄增长逐渐改善。如婴幼儿最常见的枕秃，其实和缺钙没关系，是头发生长的正常过程，过了这个阶段，枕秃部位头发就会自然长出来。而有的爸妈头发少，孩子头发也自然少。

什么样的脱发才是病态毛发？杨淑霞指出，有的人先天就有与毛发相关的身体疾病，如“单纯性头皮少毛症”，一般刚生出来有头发，但到了八九岁头发会越来越少。如果小孩有先天代谢异常的病如缺锌等，也会导致头发稀黄。还有的是家族遗传性少毛症或无毛症。

儿童斑秃，是生活中最常见也最容易复发的毛发疾病，俗称鬼剃头。“儿童发生斑秃一定要来医院规范治疗，小面积斑秃多抹生姜或可治疗，但严重斑秃头发会全掉光，甚至全身体毛也会掉，这叫全秃或普秃。”杨淑霞提醒说，家长要注意，先天性脱发一般会合并有其他异常症状，如指甲、眼睛、皮肤、汗腺、神经系统、耳朵、骨骼系统等，都会有所改变。

幼儿脱发多为遗传，孕期可做基因筛查

对于先天性脱发，杨淑霞表示，孕妇可通过产前筛查诊断测出有没有基因异常，或是遗传性疾病。许多儿童脱发都是基因遗传导致的，如果直系亲属里有严重先天性脱发的，子女患病概率也高。“普秃脱发是多基因遗传，对于遗传易感人群是难以避免的。”杨淑霞说。

“幼儿脱发，先天遗传性比例较高，且多有家族史。”杨淑霞说，有些孩子是隐形遗传，医生会先根据症状做基因筛选，其主要特征是弥漫性脱发。有的孩子刚出生时有头发，到两三岁发现掉了或不长了，基本是先天性无毛症或少毛症，医生会根据患儿临床表现进行针对性治疗。

斑秃多在两三岁发病，超两年不治头发不易再长

“儿童斑秃大多是两三岁时开始发病，发病机理多为免疫异常。如果免疫系统调节正常了，毛囊修复了，头发就长出来了。”杨淑霞说，越小的孩子，越严重的斑秃，越容易复发。“如果超过两年没有治疗，孩子头发就不容易再长了。因此小孩斑秃一定要及时治疗”。

杨淑霞还提醒，还有的孩子斑秃发病原因是过敏，比如疫苗过敏。“打疫苗是对传染病的预防，但如果每次打疫苗都会加重斑秃，就需要权衡一下头发少和得传染病相比哪个更重要。”杨淑霞建议，家长还是要优先考虑孩子的身体健康不受影响。

“还有的是因为小孩长湿疹，家长盲目给孩子忌口，导致小孩营养不良头发变少。”杨淑霞指出，有研究表明，缺乏维生素D的儿童发生免疫异常比较多，因为维生素D是参与小孩身心发育的。另外，受了惊吓，家庭关系紧张、学业繁重等导致的压力和其他精神打击也是导致脱发的重要因素。

脱发治疗不能长期用激素，良好生活习惯和愉悦放松心态很重要

孩子一旦患上脱发怎么治疗？杨淑霞建议，脱发多是自身免疫引起的病，抑制免疫力是治疗方向，真正有用和便宜的就是激素。激素疗效目前最好，但要根据具体发病机理、血液毛发化验结果等遵医嘱用药。因为自身免疫病会相互重叠，比如斑秃的人往往还会有桥本甲状腺炎、干燥症等。杨淑霞还特别提醒，小孩不能长期用激素，要优先考虑孩子身体健康不受药物影响，再考虑毛发问题。

压力、家庭氛围等，也是导致儿童脱发的主要原因。杨淑霞建议，父母们要尽量让孩子在一个健康生活状态和心理状态下生活和学习，门诊中最多的就是作息不规律、熬夜、精神紧张等造成青少年脱发的，建议孩子要长期保持良好的生活作息习惯和愉悦放松的心理状态。

孩子患了头癣，或是被家中宠物传染

“现在孩子长头癣，大多与家里养宠物有关系。”杨淑霞提醒说，儿童出现头癣，可能会永久不长头发，要及时到医院检查，诊断到底是什么真菌感染导致的头癣。

在后天因素导致的小儿脱发中，头癣比较多见。“如果猫狗得了头癣传染给孩子，孩子一定要和宠物一起治，治疗及时是可治愈的。“杨淑霞指出，小孩患头癣期间不要去上学上幼儿园，不然会传染给其他孩子。孩子的帽子、头巾都不能与别人共用，包括理发工具也不要共用，病发剪下来也应立即烧掉。

怎么判断孩子得了头癣？最简单就是来医院检查，真菌检查是金标准。家长自己也可根据是否有皮肤发红、脱屑、发量减少等临床表现来判断，但最终还要靠皮肤镜来检测是否有真菌。

杨淑霞提醒，小孩得了头癣一定要来医院开口服药，光靠抹药是不行。因为真菌在毛囊里，仅抹药是进不去的，一定要加上口服药才有效。杨淑霞指出，头癣不可怕，只要认真规范治疗，吃药加抹药一个多月就可彻底治愈。

如何判断和预防家里宠物患上猫癣、狗癣呢？杨淑霞建议，首先宠物需要定期体检，虽然打了常见疫苗也并不能避免患上癣病。如果看见家里宠物有脱皮、自己抓挠等现象，就要注意密切观察，必要时去做检查。（胡婷）