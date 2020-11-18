全国县级医院服务能力提升陕西站交流会启动

为提升县域医院综合服务能力，充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，进一步推动县域医疗服务体系建设，11月14日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在陕西省西安市举行。

陕西省卫生健康委副巡视员张建平，人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰，江苏省转化医学研究院专利转化与培训中心主任陆培华，以及来自全国几家大医院的专家和陕西省的多家县级医院代表参会。国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长王莉莉和中国人民大学医改研究中心主任王虎峰以视频连线的形式参与了本次活动。与会嘉宾们围绕如何提升县级医院综合能力进行了深入的探讨与交流。

“强县域、千县行”专项活动于2019年8月启动，为提升县级医院综合服务能力，推进构建分级诊疗制度，人民健康已在浙江、四川、广东、贵州、安徽、湖北等多地开展了省级片区交流会，充分挖掘、推广了一批先进典型和先进经验。

张建平致辞表示，县域属于承上启下的关键环节，保障民生的重要基础，也是解决群众看病就医的关键所在。近年来，陕西省全省从硬件到软件都持续地向县域医疗机构倾斜，县域卫生健康服务能力明显提升，69个县实现69%的患者在县域内就诊。但在强县域的过程中，也面临着许多的困难和疑惑，希望通过这次交流会的平台，对陕西省推进县域医院发展建设和县域能力的提升发挥重要的指导和借鉴作用，将理念、方法和技能与实际有效结合，让强县域变成实实在在的行动。

在政策解读环节，王莉莉通过视频连线分享指出，从数据总体来看，县医院医疗服务能力整体呈现上升的状态：功能定位得到有效落实；诊疗服务能力得到全面提升；内部管理水平持续增强。

对于下一步的工作重心，王莉莉表示，一方面还是补齐专科能力短版、强化核心科室、打造优势科室，借力互联网技术提升服务能力，用好远程医疗工具。另一方面要着力提升县级医院突发公共卫生事件的应对能力，完善独立的传染病病区功能，提高相应的检查能力，让县医院能够实现平战转换。

“医联体管理办法的精神内涵包含三个坚持，一是坚持以人民健康为中心；二是坚持医疗医保医药联动改革；三是城市医疗集团和医联体建设应当坚持政府主导。”王虎峰在进行《县域医共体的创新发展》主题分享时称，医联体管理办法当中的创新点和亮点在于，强调医联体要发挥在传播疫情防控中的作用和公共卫生方面的职能；强调鼓励社会参与医联体建设，保障患者权益；强调对医联体管理进一步规范和精细。

陆培华在《如何挖掘临床创新及转化成果》的主题演讲中，从创新政策、如何做创新、如何做转化三个方面进行交流。陆培华指出，县医院和大医院比可能没有那么多优势，但是做临床创新却比大医院要更有优势和创新活力。“医疗创新的路在何方？以‘我’为主体，医院为平台，创新为中心，县域医院应该成为未来医疗创新的重要孵化器，医生应该成为医疗创新发展主导者的角色。”陆培华称。

会议下半场，围绕县域医院重点建设经验，清华大学医学院健康中国领导力研究中心主任周生来带来《后新冠时代县域医疗服务模式创新》的主旨演讲；西安交通大学第一附属医院医疗信息管理办公室主任彭蓉围绕公立医院绩效考核做了报告；北京大学第一医院教授霍勇通过视频连线带来“县域心血管学科建设”的演讲；空军军医大学第二附属医院肾脏内科主任刘宏宝则围绕“信息化在慢性病管理中的运用”主题进行了分享。