直播预告：专家解读女性乳腺癌防治策略

乳腺癌有明显的家族遗传倾向。流行病学调查发现，5%～10%的乳腺癌是家族性的。如有一位近亲（母亲、姐妹）患乳腺癌，则患病的危险性增加1.5～3倍；如有两位近亲患乳腺癌，则患病率将增加7倍。

除了家族遗传之外，与乳腺癌相关的基因突变、雌激素水平过高、长时间焦虑抑郁、高脂高蛋白饮食等都是乳腺癌发病的高危因素。

那么乳腺癌应该如何防治呢？家族中有乳腺癌患者的女性平时应该更注意什么？

2020年10月29日周四 13:30-14:30，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院主任医师 马飞做客演播室，为大家解读女性乳腺癌防治策略，千万不要错过。

专家简介：

马飞，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院主任医师、教授、博士生导师。

国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院内科副主任、健康中国行动推进委员会健康科普专家、国家抗肿瘤药物临床应用监测专委会秘书长、国家肿瘤质控中心乳腺癌专委会副主委、中国乳腺癌筛查与早诊早治规范委员会秘书长、中国药师协会肿瘤专科药师分会副主委、中国抗癌协会整合肿瘤心脏病分会副主委、中国抗癌协会多原发和不明原发肿瘤专委会副主委、中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专委会秘书长、北京市肿瘤治疗质量控制和改进中心肿瘤化疗质控专委会主委国家肿瘤质控中心乳腺癌专家委员会副主任委员、国家卫生健康委员会青创中心青年导师、中国老年学和老年医学学会老年肿瘤分会总干事长、中国抗癌协会整合肿瘤心脏病分会副主任委员、中国药师协会肿瘤专科药师分会副主任委员、中国医促会乳腺癌青委会主任委员、北京乳腺病防治学会健康管理专业委员会主任委员、中国抗癌协会乳腺癌青年委员会副主任委员。

擅长：长期致力于肿瘤内科治疗和个体化治疗的研究，在乳腺癌、肺癌、胃癌、食管癌、大肠癌、淋巴瘤、软组织肿瘤、生殖肿瘤等常见肿瘤的化疗和靶向治疗方面积累了丰富的临床经验，同时对肿瘤风险评估和肿瘤预防颇有研究。

乳腺增生、乳腺结节是非常常见的乳腺疾病。乳腺增生是一个正常的生理过程，主要是雌激素水平波动大所致，大部分的乳腺增生与乳腺癌的发病没有明确关系，但有一种乳腺增生，通过穿刺活检发现是不典型增生，需要高度重视。不典型增生是一种癌前的病变，这种情况需要手术处理。

乳腺结节分为良性结节和恶性结节。发现乳腺结节后可以通过 B超、钼靶X线检查来鉴别诊断。如果检查结果是BI-RADS一类、二类或者三类，这些都是属于良性结节,定期复查，无需特殊处理。如果结果是BI-RADS四类，可疑恶性，就需要做进一步的检查。建议患者做穿刺活检，明确病理诊断，才能确诊是不是乳腺癌。如果结节已经是BI-RADS五类、六类，就要考虑是恶性肿瘤了。

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