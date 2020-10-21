全国片区交流会·湖北站在武汉召开

为提升县域医院综合服务能力，充分发挥已达综合服务能力推荐标准的全国300家县级医院示范作用，进一步推动县域医疗服务体系建设，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会于10月16日在湖北省武汉市举行。

湖北省卫生健康委副主任张定宇，人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处处长王毅，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰，中国医师协会、《中国医学人文杂志》社长、中国医师学会人文医学委员会副总干事王德，广东省高州市人民医院党委书记、院长王茂生，国家卫健委麻醉学能力研究和继续教育专委会主任委员姚尚龙，以及百余位来自湖北省县级医院的书记院长参会，对如何提升县级医院综合能力进行探讨与交流。

“强县域、千县行”专项活动于2019年8月启动，为提升县级医院综合服务能力，推进构建分级诊疗制度，人民健康已在浙江、四川、广东、贵州、安徽等多地开展了省级片区交流会，并充分挖掘推广了一批先进经验。

“人民英雄”国家荣誉称号获得者张定宇在此次湖北站启动仪式上致辞表示，县域医院作为基层医疗服务网格的枢纽，肩负着保基层、强基层的重要责任，“大病不出县”始终是医改的重要任务。张定宇介绍，湖北省正凝心聚力打造疾病预防体系改革和公共卫生体系建设的湖北样板，抢抓中央支持湖北一揽子政策机遇，加快补齐公共卫生体系短板，进一步推进城乡基层治理制度创新和能力建设。

随后，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处处长王毅致辞时表示，县级医院是县级医疗服务体系的龙头，县级医院辐射着县级及以下基层医疗机构，承担着在县域之内常见病多发病的诊治，急难危重症的转诊和初步诊断，对于人才培养，基层医疗机构人员输出能力提升都发挥了非常重要的作用。王毅指出，此次“强县域”系列活动，就是希望向全国各地传递更多的政策信息，帮助县级医院把能力提升工作做扎实，为健康中国建设贡献出县级医院应有的力量。

在政策解读环节，王毅还以“全面推进县医院服务能力建设”为题做了主题演讲。王毅介绍称，据第三方评估数据，2019年全国83.7%的县医院达到了医疗服务能力基本要求，但依然面临医疗资源分配不均、优质医疗资源过于集中等问题。“要完善与县级医院发展相适应的体制机制。”王毅强调，未来一是要持续推进县域医共体等紧密型医联体建设，二是落实医疗保障制度，三是强化运营管理，四是加大人才保障力度，五是要因地制宜开展精准帮扶。

中国人民大学医改研究中心主任王虎峰在“县域医共体的创新发展”主题演讲中对县域医疗服务共同体建设作了深入分析。他认为，医疗能力和管理水平是医联体建设不可偏废的两个重要方面。“医联体是分级诊疗体系建设的重要抓手。”王虎峰表示，国内医联体建设已经进入精细化管理阶段，需要重视居民健康维护、三医联动和政府主导三大方向，在规划发展、转诊机制、防治结合、绩效考核等多方面多做创新解决难题。

“医生本身就是一味药。”在党建和宣传工作能力提升专场中，中国医师协会、《中国医学人文杂志》社长、中国医师学会人文医学委员会副总干事王德通过主题演讲介绍了医学人文的重要性。他表示，医学服务的对象是有思想、有情感的人，医院服务的好坏直接影响到病人的就医体验和就医感受。王德从伦理学、文学、叙事医学、医学哲学、医学心理学、医学人类学、健康传播学等视角阐释了医学人文的内涵与外延，并强调在现代医学科技的迅速发展的当下，应该重新审视人文在医学中的价值和作用。

广东省高州市人民医院党委书记、院长王茂生，国家卫健委卫生发展研究中心研究员江蒙喜，国家卫健委麻醉学能力研究和继续教育专委会主任委员姚尚龙和同济医院呼吸与危重症医学科主任刘辉国四位专家，在下午的管理能力提升专场与学科能力提升专场中，结合自身专业经验做了精彩分享。

与会的湖北省各县域医院代表们认为，参加此次分片区交流会受益良多，未来将进一步加强沟通交流，学习各地建设经验，为提升自身所在的县级医院医疗服务能力而努力，在全面建成小康社会和建设健康中国的进程中，交出人民满意的县域健康答卷。