秋季滋补养生吃豆腐 补气血吃“三宝”

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？一起来看。

秋吃豆腐最滋补

豆腐迄今已有2100多年历史，由西汉淮南王刘安发明的豆腐诞生于安徽六安市寿县。历来受到人们的普遍欢迎，一直被人们誉为“植物肉”。民间素有“金秋豆腐似人参“之说。《随息居饮食谱》认为：“豆腐清热，润燥，生津，解毒，补中，宽肠，降浊。”《本草纲目》认为：”豆腐能清热散血。”《食鉴本草》有：“豆腐能宽中益气，和脾胃，下大肠浊气，消胀满。”

中医认为，豆腐性寒，味甘、咸，具有补中益气、健脾利湿、清肺润燥、清热解毒、下气消痰、养颜防衰等功效。适用于目赤肿痛、牙龈肿痛、咽喉疼痛、咳嗽痰黄、心烦不寐、口干鼻燥、潮热盗汗、五心烦热、神疲乏力、健忘多梦、面部色斑、皮肤瘙痒、色斑痤疮、乳汁不足、小便短赤、大便秘结等症。对支气管炎、咽喉炎、上呼吸道感染、营养不良、记忆减退、高血压、高脂血症、高血糖、血管硬化、冠心病、肥胖症、产后乳汁不足、骨质疏松症、更年期综合征、痤疮、焦虑症、失眠症、黄褐斑、多囊卵巢综合征、前列腺增生症等有效果。

豆腐营养极高，含铁、镁、钾、烟酸、铜、钙、锌、磷、叶酸、维生素B1、蛋黄素和维生素B6。豆腐不含胆固醇，是高血压、高血脂及动脉硬化、冠心病患者的药膳佳肴；含甾固醇、豆甾醇，均是抑癌的有效成分；赖氨酸的含量相当高，对儿童发育和增强记忆力有显著作用；含大豆异黄酮可使体内雌激素维持正常水平，推迟绝经期，达到延缓衰老的作用；含大豆异黄酮有助于抑制前列腺癌细胞的生长；能增加机体对钙的吸收，减少骨质流失，增加骨密度，对防治骨质疏松症有良好的作用。豆浆中所含的卵磷脂，能减少脑细胞死亡，提高脑功能，增强记忆。豆腐宜煮食，炒食或油炸。值得注意的是因豆腐中含嘌呤较多，对嘌呤代谢失常的痛风病人和血尿酸浓度增高的患者，忌食豆腐；脾胃虚寒，经常腹泻便溏者忌食；摄入量过多豆腐，会加重肾脏的负担，使肾功能进一步衰退，肾功能不全者慎用。

补气血吃“三宝”

山药。其性甘平，气阴两补，补气而不壅滞上火，补阴而不助湿滋腻，为培补中气最平和之品，历来就被众医家广为赞誉，《本草纲目》云：益肾气、健脾胃、止泄痢、化痰涎、润皮毛。《景岳全书》云：山药能健脾补虚，滋精固肾，治诸虚百损，疗五劳七伤……《药品化义》云：山药温补而不骤，微香而不燥，循循有调肺之功，治肺虚久嗽，何其稳当。

清末最有名的大医家张锡纯对此药更是推崇备至，在其医学专著《医学衷中参西录》中曾屡用大剂量生山药一味，治疗了许多诸如大喘欲绝，滑泻无度等危急重症。其言：“山药之性，能滋阴又能利湿，能滑润又能收涩。是以能补肺、补肾、兼补脾胃……在滋补药中诚为无上之品，特性甚和平，宜多服常服耳。”

山药品种较多，河南怀庆府的品质最好。所以通常山药也叫怀山(或淮山)。药用通常干燥切片。药店有炒山药和生山药两种。建议用干燥后的生山药较好。

薏米。如果你觉得自己身体有湿气，如积液、水肿，湿疹、脓疡等与体内浊水有关的问题，薏米都是您最好的帮手。

“薏仁最善利水，不至耗损真阴之气，凡湿盛在下身者，最宜用之”薏米性微凉，如果脾胃过于虚寒，四肢怕冷较重的人，还是不太适合的。

薏米主要功效在于健脾去湿，健脾可以补肺，祛湿可以化痰。亦可用于治疗肺热肺痈肺痿之症。

和山药同用，更是相得益彰，互补缺失。“山药、薏米皆清补脾肺之药，然单用山药，久则失于粘腻，单用薏米，久则失于淡渗，惟等分并用乃久服无弊。”

近代医家曾有报导，用两药各50克，每日熬粥，对肝硬化腹水有明显疗效。

芡实。清代医家陈士择说得最好：“芡实止腰膝疼痛，令耳目聪明，久食延龄益寿，视之若平常，用之大有利益，芡实不但止精，而亦能生精也，去脾胃中之湿痰，即生肾中之真水。”所以说芡实是健脾补肾的绝佳首选。若能与山药同舟共济，那补益的效果就更佳了。

有人长期腹泄，下利清谷；有人遗精滑脱，其势难禁；有人夜尿频多，无法安睡；这时，您就会发现芡实的神奇了。

山药、薏米、芡实是同气相求的兄弟，都有健脾益胃之神效。但用时也各有侧重，山药可补五脏，脾、肺、肾兼顾，益气养阴。又兼具涩敛之功。

薏米，健脾而清肺，利水而益胃，补中有清，以去湿浊见长。

芡实，健脾补肾，止泻止遗，最具收敛固脱之能。

有人将三药打粉熬粥再加入大枣，以治疗贫血之症，疗效显著。

吃鱼补脑，鲅鱼胜出

“吃鱼补脑”的说法在民间流传已久，但科学研究发现，吃什么鱼，吃多少，怎么吃，只有这些问题把握对了，才能少花钱多补脑。

鱼里含有DHA（二十二碳六烯酸，俗称“脑黄金”）和EPA（二十碳五烯酸），属于“欧米伽3长链多不饱和脂肪酸”，是人体必需脂肪酸。它们对于大脑和视力的早期发育很重要，在大脑皮层和视网膜中的含量很高。胎儿和初生婴儿获得的DHA/EPA几乎全部来自母亲的脐带血或母乳，母亲可以通过吃一些富含DHA/EPA的食物，将这些有益物质输送给孩子。非母乳喂养的孩子可以选择添加了DHA/EPA的配方奶粉。添加辅食后，可以给宝宝逐步吃一些含有DHA/EPA的食物。世界粮农组织和国际围产医学会建议，孕妇和乳母每天摄入DHA的量不应少于0.2克。中国营养学会建议，每天水产品的摄入量为40~75克。

需要注意的是，鱼里含有甲基汞，而且它常和DHA/EPA相伴。科学家已经证实，甲基汞有神经发育毒性，尤其对胎儿和新生儿的神经发育有负面影响。但世界粮农组织和世界卫生组织经过仔细研究认为，吃鱼总体上利大于弊，但具体吃多少、吃什么鱼不能一概而论。中国科学家在舟山渔场调查了人们最常吃的30多种海鱼，估算吃鱼带来的IQ（智商）值变化，结果有一些有趣的发现。1.扁舵鲣（金枪鱼的亲戚）的DHA/EPA含量最高，但吃得越多补脑效果越差。2.尖头斜齿鲨甲基汞最多（鱼翅同理），吃了反而IQ降低，所以千万别以为贵的一定是好的。3.鲻鱼甲基汞含量最低，但DHA/EPA含量拖了后腿，补脑效果一般。4.按照普通人的饮食结构，补脑效果最好的是鲅鱼；排名第二的是刀鱼，但它价格相对较高。5.金鲳、海鲈鱼和小黄鱼的补脑效果也很好，价格也相对平易近人。

此外，不同的鱼要想达到最佳补脑效果，需要吃的量也不同。上面推荐的四种鱼，鲅鱼、金鲳鱼、海鲈鱼和小黄鱼，每周最佳食用量分别是：鲅鱼2两半；金鲳鱼3两半；海鲈鱼3两半；小黄鱼4两。人工养殖的三文鱼也是不错的选择，每周吃3两左右就可以获得足够的DHA/EPA，但相比上面四种，其价格略高。由于一些常见的海鱼并未纳入研究，比如鳕鱼、秋刀鱼、海鲶、多宝鱼等，这里无法给出具体建议。总体来讲，越是野生、深海、大型、肉食性鱼类越要小心。还有研究显示，沿海和河湖地区的女性母乳中每100克脂肪酸DHA含量分别为0.47和0.41克，因此也有研究者建议淡水鱼和海鱼可以对半吃。

综合营养成分、价格、适宜摄入量等因素，对于备孕的准妈妈和孕妇、乳母来说，选择鱼类有以下几个建议：1.尽量避免金枪鱼、旗鱼、剑鱼、鲨鱼、方头鱼等大型肉食性鱼类。2.遵循“三三原则”：每周吃3次鱼，每次3两左右，至少吃一次海鱼。海鱼推荐鲅鱼、三文鱼、海鲈鱼、金鲳鱼和小黄鱼。3.DHA/EPA不耐热，最好的食用方式是生吃（比如三文鱼，但要注意卫生）或清蒸、煮汤，煎炸和烧烤等加工方式最不推荐。4.鱼肝常含有较高的甲基汞和其他有机污染物，孕妇和乳母应尽量避免。5.如果没有条件经常吃鱼，可以根据需要服用膳食补充剂。最后，需要提醒大家，均衡的膳食模式才是确保孩子健康的基本保障，不可本末倒置，将孩子的未来寄托在DHA/EPA身上。（人民健康网综合自中国中医药报、生命时报、科技日报）

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