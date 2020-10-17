活得糙、不自律？别给身体埋雷，“四步走”养成自律人生

编者按：明知要早睡，却忍不住熬夜追剧；明知酗酒伤肝，却挡不住劝酒的人；明知吃垃圾食品有害健康，却挡不住食物的诱惑；明知健身有益，却一步都懒得走……生活中，很多人并不缺少健康常识，更多缺的是种自律精神，还有人对生活过于随意，却不知，这样的生活却给自己处处埋雷，如何让自己抵制诱惑？成就自律的自己，健康的自己，一起来看看。

活得糙，年轻人胃癌越来越多

在过去，胃癌患者的确诊年龄通常为70多岁，东南大学附属中大医院肿瘤科主任王彩莲说，但现在，越来越多的患者在30～50岁发病，其主要原因可能与不良的生活方式有关。

1.饮食不健康。比如现在很多年轻人垃圾食品吃得多，喜欢碳酸饮料、烧烤、麻辣烫、火锅、反季节蔬果等，这些食品中的化学物质和添加剂，都对人的消化道有很大负面影响，长期刺激可能致癌。

2.抽烟喝酒。研究证实，吸烟使胃癌的发病风险增加一倍，而既吸烟又喝酒的人胃癌发病风险增加5倍；吸烟的男性死于胃癌的人数是不吸烟男性的2倍；饮酒也可损伤胃黏膜，并且促进致癌物质的吸收。

3.压力大、作息不规律。胃病与心理因素关系密切，当人疲劳、工作压力过大时，会导致肠胃消化不良、胃溃疡、胃炎等，而严重的胃溃疡是胃部肿瘤的癌前病变。

4.防病意识弱。很多年轻人对自己的健康不够重视，总是自诩“身体好”“还年轻”，就忽视了身体的一些不良信号，也不做体检，很多病拖着拖着就成了重疾。

很多慢病皆因不自律起

自律是个人根据自我行为和环境等状态，选择与自己最匹配生活方式的一种能力，并能控制自己的欲望，获得更多的身心享受。《美国国家科学院院刊》曾发表过一项研究，自律性强的老人，血液中的胆固醇和C反应蛋白水平低，腰围更小，代谢性疾病和心血管疾病的发病率更低，社交方面也有更多优势，美国加州大学的研究也指出，自律的人能抗拒酒精等诱惑，比生活散漫的人多活四年。

但是，很多人却难以培养自律的生活习惯，背后有哪些原因呢？一是在青少年时期，没有培养起健康意识和行为；二是成年后没有确定明确的健康目标。如很多患上慢性病的人，自律性差是他们患病的一个重要原因。主要体现在六个方面：

1.服药乱。很多慢病患者存在忘记吃药、随便补服、骤然停药等不合理用药行为。世界卫生组织的报告显示，全球按时服药率仅为50%。

2.不运动。英国麦克米兰癌症援助中心发现，缺乏运动减寿3年至5年，更易患癌症、心脏病、中风等疾病。

3.不忌口。一些人难以改变多年养成的不健康饮食习惯，外出就餐管不住嘴，大鱼大肉、暴饮暴食、不爱吃菜等会导致“三高”、尿酸升高、骨质疏松等。

4.常熬夜。晚上是身体“排毒”、大脑“重启”的黄金时段，熬夜加剧内分泌和神经递质水平失调。

5.不听话。吸烟、酗酒是多种癌症的高危因素，但是很多人都有这些不健康的生活习惯 。

6.不复查。慢性病患者需长期监测血糖、尿酸、血压等指标，定期复查能减少疾病恶化几率。

自律的人健康又乐观 “四步走”养成自律人生

自律让生活更阳光、身体更健康，可以去做更多自己想做的事。可以说，自律让你自由。复旦大学上海医学院教授、中华医学会全科医学分会名誉主任委员杨秉辉指出，培养自律能力，先要提高“健商”，通过正规渠道充分学习健康知识，才能践行规律、健康的生活。之后要克服惰性。每个人是自己健康的第一责任人，要告别过去的不良习惯，就要管住嘴、迈开腿、听医嘱。

美国心理学家派克给出了一套训练自律性的方法，不妨用在培养健康习惯上。

第一，设定一个具体目标。以健身为例，你需要把目标具体化，比如：1.早睡早起（晚上10点睡觉，早晨6点起床），做会锻炼；2.睡前练瑜珈（晚上9点～10点）；3.每坐1小时起身活动一下。

第二，每天督促自己。设定目标时首先问自己：无论遇到多少困难，你都愿意坚持吗？目标定好后，让朋友、家人监督自己；或通过日记等形式监督自己去履行承诺。

第三，找出自己的软肋，事先做好应对措施。比如在戒烟时，别人递烟给你，你抽还是不抽？自控力弱的人一定要选“无一例外”模式，即任何时候、场合都不再抽了。每次都直接拒绝对方，慢慢地就不再有人递烟给你了。

第四，完成每个任务都要庆祝一下，作为一种达成目标的仪式，也是对所付出努力的一种自我肯定。（人民健康网综合自人民网-科普中国、生命时报）

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