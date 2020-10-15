秋风起螃蟹肥，那些流传已久的吃蟹“禁忌”真的假的？

编者按：秋风起，螃蟹肥。愉快地吃蟹前，先来看看那些流传已久的吃蟹“禁忌”，哪些是真？哪些又是假呢？

除了过敏 还有一些事要小心

客观来说，除了对螃蟹过敏的人群，大部分人只要烹调得当都可以安心享用美味。但有以下几点需要特别注意：

说法一：“痛风和高尿酸的人不适合多吃螃蟹”。正确！

痛风和高尿酸的人的确不适合多吃螃蟹，尤其是蟹黄，因其嘌呤含量高。如果搭配啤酒、甜饮料等则更为不妥，因为会进一步导致内源性尿酸增加。

说法二：“消化功能差的人不适合多吃螃蟹”。正确！

消化功能差的人的确不适合多吃螃蟹，尤其不能搭配绿茶，因茶多酚会降低消化酶活性而导致消化不良。

说法三：“吃螃蟹要搭配黄酒”。适量！

黄酒、姜和醋都可以去腥味，经常用来搭配海鲜。需要注意的是，黄酒每次用量50克左右（酒精15克以内）即可，以免超过膳食指南中的酒精限量（男性25克，女性15克）。

说法四：“不能吃生蟹”。正确！

生螃蟹、醉螃蟹，以及放置过久的熟螃蟹，因没有经过有效的加热杀菌处理，吃下后容易感染致病微生物或寄生虫，引起腹泻。

说法五：“螃蟹重金属超标”。没有依据！

关于螃蟹体内重金属超标、化学物质污染问题，食客们大可放心，因为目前国内大部分螃蟹均为人工养殖，水质、用药等方面均需检测合格，相比于野生环境更具有可控性。即使水域被污染，化学物质也主要集在蟹腮、蟹肺、蟹肝等不可食用的部位，因此不必过分担心。

说法六：“螃蟹不能与柿子一起吃”。没有依据！

螃蟹完全可以和番茄、柿子等蔬菜水果一起吃。曾经有人担心蔬菜水果中的维C会把螃蟹中的有机砷转化成有毒的无机砷，把低毒的五价砷还原成高毒的三价砷（即砒霜）。这个问题在2018年的315晚会上已经辟谣了，当时的节目组委托北京市食品安全监控和风险评估中心做了一个实验，模拟了同食螃蟹和西红柿后人体的消化过程，结果证明，有机砷并未转化为有毒的无机砷,特别是高毒的三价砷。

螃蟹味美 每天最多吃4两

螃蟹营养价值很丰富：

高蛋白 按鲜重算，100克蟹肉中的蛋白质含量大约是15%~18%，不如鸡肉、牛肉的20%高，但因蟹肉的水分含量高，脂肪含量低，所以如果按照干重计算，它的蛋白质含量相当可观，占干重的70%~90%，远高于大部分食物。当然，如果一次性摄入大量蟹肉，也需要大量蛋白酶来消化，会加重消化道负担。

丰富的镁、钙、锌、硒、碘等元素 值得一提的是，蟹肉的钙含量比牛奶高，有的品种能高达200毫克/100克以上；硒含量也比大部分肉类高。

丰富的维生素A和维生素B 主要存在于蟹黄中，其中维生素A含量可达鸡蛋的1.5~2倍。

高胆固醇 海蟹的胆固醇含量是125毫克/100克，河蟹胆固醇含量是267毫克/100克，高于肉类，接近肝脏等动物内脏水平。其中单纯蟹肉中胆固醇含量较低（65毫克/100克），蟹黄胆固醇含量很高，因此有高脂血症等代谢问题的患者需要注意摄入量。

按照居民膳食指南的推荐，每天的水产品合适数量是40~75克，换算成螃蟹来说，一只约半斤重的螃蟹可食用部分大约100克，那么我们每人平均一天最多可吃四两左右的河蟹。

小贴士：挑螃蟹有“四看”

这个季节蟹黄肥厚，肉质鲜美。不过前提是学会挑选：一看蟹壳，黑绿色带亮光的肉较多，发黑发黄不选；二看肚脐，肚脐凸出来的，一般都膏肥脂满，肚子颜色越白品质越佳，颜色发黑则说明水体污染严重；三看蟹足，蟹足上绒毛丛生为佳，选蟹腿摸起来坚硬饱满的；四看活力，将螃蟹翻转过来，腹部朝天，能迅速用蟹足弹转翻回的，活力强。

需要提醒的是，孕妇一定不要吃未烹饪熟的螃蟹，螃蟹比较容易生寄生虫，如果没有做熟，很容易感染寄生虫，继而对胎儿造成危害，出现流产的情况。此外，避免误食蟹腮、蟹胃、蟹肠、蟹心这些细菌较多的部位，防止食物中毒。（人民健康网综合自健康中国、生命时报）