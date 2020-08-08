红豆薏米汤怎么吃才祛湿

中医认为，“湿气重则百病生”，三伏天如何祛湿是养生不可忽视的问题。作为祛湿的明星良方——红豆薏米汤被广为宣传，许多人自行熬制，天天饮用，却发现非但没能祛湿，身体反而越来越沉重。其实，红豆薏米汤怎么用很有讲究。

仅适用于湿热人群。同样是湿邪为患，但有寒湿（怕冷、舌苔白腻）、湿热之分，红豆薏米汤主要适用于湿热体质的人群，症状表现为身体困倦、头发面部容易出油、易生粉刺痤疮、常感到口苦口臭、小便发黄、大便黏腻不爽、舌苔黄腻等。

必须是赤小豆和熟薏米。红豆薏米汤中红豆和薏米可不是随意买来煮了就行。红豆要选细长的赤小豆，中医认为，赤小豆性平味甘酸，善下行，利水消肿功效非常强。薏米又名薏仁，性寒，直接煮来吃会伤脾，所以应选熟薏米。将薏米倒入炒锅，全程开最小火，慢慢翻炒至表皮金黄色，带有微微焦香味。炒过的薏米寒凉之性降低，增强了其健脾祛湿之力。

浸泡一小时后再煮。赤小豆、薏米很难煮烂，最好用热水浸泡1小时后再煮，否则营养很难出来。

加点芡实。脾与湿气是“难兄难弟”：脾虚了，湿气会加重；湿气重又会导致脾虚。所以，喝红豆薏米汤祛湿的同时要健脾。给大家推荐一个简单方法，可以在红豆薏米汤中加一些芡实，芡实性平，具有益肾固精、补脾止泻之效。

阴虚体质慎用。红豆薏米汤有服用禁忌，薏米会促进子宫收缩，妊娠期禁用。另外，有口燥咽干、手足心热、大便干燥、舌红少苔等症状的阴虚体质最好也慎用。▲