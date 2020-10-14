秋天爱奶茶，如何喝既健康又美味？

秋天的第一杯奶茶，风靡了整个网络。很多人在晒奶茶店的成品奶茶，其实，即使选择不额外添加糖，喝的时候依然会觉得很甜，那么市售的奶茶到底含有多少糖？

市售的奶茶大多是用奶茶粉冲兑而成的，通常30g的奶茶粉可以冲兑400ml的奶茶，那么根据奶茶粉的配料表和营养成分表可以看出，奶茶粉的主要成分是植脂末、植脂末、白砂糖、麦芽糊精、脱脂奶粉、速溶茶粉等。而30g的奶茶粉中，含有碳水化合物18g，也就是说大概2块方糖那么多的糖吧。这还不算奶茶中额外添加的珍珠、布丁、蜜红豆等。所以，这么说来，就算不额外加糖的奶茶，其中含有的糖分也一点都不低。另外从营养的角度来看，市售奶茶的能量高但营养价值低，蛋白质和脂肪的比例不合理，对爱美的女性来说，最大的问题就是容易让肥肉找上门来。更不要提由于植脂末摄入过多，导致的血脂异常、心脑血管疾病风险增加的问题了。

那么，有没有既健康，又美味的奶茶呢？其实是有的。最开始的奶茶是一种用牛奶和红茶搭配而成的健康饮品，在西方和我国蒙古族、藏族等地有着很长的饮用时间。

所以如果这个秋季，要喝奶茶的话，推荐自制奶茶。自制奶茶很简单，先将茶煮好，再加入牛奶小火煮，最后自行调入糖或蜂蜜就可以了。一般来说250ml的牛奶加上3~5g的茶叶，在加上250ml的水，可以煮成一杯将近500ml的奶茶。如果要调味道，加入少量糖或蜂蜜，那么这杯奶茶所提供的营养价值和250ml的牛奶相差无几。所以如果有时间和精力的话，最好自己制作奶茶，既保证营养，又经济美味。而且自制奶茶还有一个好处，就是可以根据个人爱好，往里面添加像姜、红糖、大枣等食物，来搭配出更丰富多彩的口味感受。

《本草汇言》中记载的姜糖苏叶饮就可以和奶茶搭配，在已经日渐寒冷的秋季，帮助我们抵御外界寒邪，疏风散寒、暖胃解表。

姜糖苏叶奶茶

用料：生姜3g、苏叶3g、红茶3g、牛奶250ml、红糖15g

制作方法：将生姜、苏叶洗净，切丝，和红茶一同放入茶杯中，加沸水冲泡5-10分钟，去掉生姜、苏叶和红茶，倒入牛奶、红糖调味即可。

使用注意：此奶茶中生姜、苏叶可以起到辛温发散风寒的作用，而牛奶、红茶则有健脾暖胃的作用，再加入红糖，既能缓解生姜、苏叶的辛辣苦涩的口感，又可以帮助牛奶、红茶暖胃驱寒，所以比较适合当做入秋后的保健饮品来饮用。但是需要注意的是，素体阴虚或湿热内蕴的人群不太适合。

另外，如果既想喝奶茶，又怕麻烦的话，在饮用市售奶茶的同时，可能在搭配的食物方面就要格外注意了。首先高能量的点心、蛋糕就要排除在外了。虽然说红茶略带苦涩的口感，最适合搭配甜甜的点心。但是市售奶茶本身就是高油高能量的饮品，如果你不想站在称上的时候唉声叹气，最好还是在喝奶茶时，搭配一些蛋白质含量较高，膳食纤维含量较高的食物来均衡自己的饮食营养。例如：一片面包、一个煮鸡蛋再加上一盘青菜沙拉，会是一杯奶茶的好搭档。

至于喝奶茶的时间，早餐喝一杯奶茶肯定要比午后茶歇的时候来一杯奶茶要更有利于健康的。最后还要提醒大家，奶茶虽然好喝，但是每天的饮用量最好也不要超过2杯。而且奶茶的能量要计算在全天的膳食能量中，如果超标了，记得要去增加运动，把多余的能量消耗掉，才能够保持健康的状态。

（北京中医药大学东方医院营养科医生 魏帼）