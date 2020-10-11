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秋高气爽蟹黄鱼肥，但痛风患者们要注意了

2020年10月11日06:45 来源：人民网-人民健康网

秋季是收获的季节，种类繁多的海鲜涌入市场，是否也让你蠢蠢欲动、垂涎三尺。但对于痛风患者而言，味道鲜美的海产品似乎是可望而不可及的，明明就在眼前，但却因高居不下的血尿酸不得不将它们拒之千里。北京中医药大学东方医院风湿科副主任医师韦尼认为，只要能做好四个方面，痛风患者也能在秋季享受海鲜的美味。

规范治疗，将病情控制在稳定水平

如果要求所有痛风患者都只能食用绿叶蔬菜、水果、鸡蛋、牛奶等低嘌呤食物，这是不科学的，也是不现实的。目前医学上允许痛风患者在整体病情稳定，血尿酸已经达标或接近达标的情况下，适量进食中等嘌呤食物。这就要求每一位痛风患者坚持遵医嘱接受治疗，定期复诊，按时复查血尿酸水平，通过运动等方式减轻体重，长期保持病情稳定。

选择进食嘌呤含量较低的海鲜

海鲜种类繁多，不仅只有螃蟹、鱼虾，也不是所有的海鲜都属于高嘌呤食物。我们知道，每100克某种食物中，若嘌呤含量大于100mg，则该食物属于高嘌呤食物。

按照这个标准，海鲜中的沙丁鱼、三文鱼、鱿鱼、鱼卵、小鱼干、虾类、贝壳类（干贝、蛤蜊、牡蛎等）嘌呤含量较高，痛风患者应该避免进食。但海参、海蜇等每100g中嘌呤含量不到10mg，甚至比某些蔬菜都要低，痛风患者是可以进食的。除此之外，鲳鱼、鲈鱼、比目鱼等属中等嘌呤食物，痛风患者在病情稳定情况下可以限量进食，如每周或每10天进食1次，每次进食100g左右。

烹饪方式要尽可能简单

大多数痛风患者伴有体重超标、血脂升高、脂肪肝等并发症，这就要求海鲜烹饪方式要尽可能简单，以清蒸、清炒、炖煮为主，避免油炸、煎烤等。这样既可保证营养物质不被完全破坏，也降低了食盐、油脂的摄入。

多饮水，不喝酒，不喝海鲜汤

冰凉的啤酒搭配美味的海鲜，虽然吃起来感觉上很爽，但这绝不适合痛风患者。酒精是痛风患者的绝对禁忌，不仅可造成血尿酸升高诱发痛风，还可加重脂肪肝等并发症。因此，痛风患者吃海鲜时绝不能喝啤酒，可以选择白开水或者苏打水。

此外，海鲜经过高温炖煮后嘌呤释放入汤中，此时肉中嘌呤含量反而减少，尽管海鲜汤更加鲜美，但痛风患者却不能饮用。如果能做到以上几点，痛风患者就可以安全的进食海鲜，但一定要控制进食量。

(责编：许晓华、李轶群)


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