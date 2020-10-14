孩子打呼噜也是病，不早诊早治危害大

孩子睡觉打呼噜也是病吗？近日，北京儿童医院院长耳鼻喉科主任医师倪鑫教授指出，近年来，孩子们扎堆到医院看打呼噜已十分普遍。流行病学数据显示，我国儿童阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）患病率高达1.2%～5.7%，如果得不到及时诊断和有效干预，将导致一系列严重并发症，如神经认知损伤、学习障碍、生长发育落后、颌面发育异常（腺样体面容）、内分泌代谢紊乱、肺动脉高压等，甚至可增加成年期心血管事件的风险。

倪鑫认为，OSA作为儿童睡眠呼吸障碍疾病中危害最为严重的疾病，因其较高的患病率和严重的远期并发症，越来越受到家长和社会的重视，家长应多了解相关科普知识，儿童OSA的早发现、早诊断和早干预对改善预后意义重大。

腺样体和扁桃体肥大不是儿童OSA绝对治疗指征，轻度OSA需要手术吗？

大多数家长都会关心同一个问题：轻症OSA儿童是否需要手术？对此，国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院许志飞教授建议，是否需要手术治疗，要从临床表现、睡眠监测结果、并发症发生情况及对治疗的反应等方面进行全面评估。他说，刚刚出台的《中国儿童阻塞性睡眠呼吸暂停诊断与治疗指南》（2020）调整了儿童OSA严重程度的分级指标，为相关诊治带来新思路。

新指南建议使用OAHI（指每小时睡眠内呼吸暂停加上低通气的次数）结合儿童临床病史进行严重程度的分级：轻度OSA：1次/h＜OAHI≤5次/h；中度OSA：5次/h＜OAHI≤10次/h；重度OSA：OAHI>10次/h。不推荐使用扁桃体大小等指标进行OSA的严重程度分级。

例如，肥胖儿童发生OSA是由于多因素导致的上呼吸道阻塞，因此腺样体和（或）扁桃体切除（T&A）可能无法根治OSA；手术后忽视患儿鼻部疾病的治疗会使鼻腔因素继续存在，从而大大降低手术效果；先天综合征或遗传代谢疾病的患儿（如小下颌畸形、面中部发育不全等），由于上气道狭窄、神经系统发育不完全、对上呼吸道肌群的支配欠完善，这类儿童OSA患病率要远高于一般儿童，医生需要充分考虑原发病的严重程度，根据患儿整体情况综合评估。

北京大学口腔医院正畸科高雪梅教授强调，临床上注意评估患儿综合情况，功能障碍和实质危害（如生长发育迟缓、认知功能下降、脏器组织的功能、形态受损等）是判别干预必要性的基础。她认为，腺样体和扁桃体肥大不能作为儿童OSA绝对治疗指征，研究显示儿童腺体的肥大程度与OSA严重性不平行，与颅面畸形后果亦不平行。

此外，针对口腔矫治（口腔矫正器）在儿童OSA治疗的疗效和安全性问题，高雪梅说，新指南推荐对于可能合并口腔及颌面发育问题的OSA患儿，尤其是不伴有腺样体和（或）扁桃体肥大、术后OSA持续存在、不能手术或不能耐受NPPV（无创正压通气）治疗的OSA患儿，建议进行口腔评估，必要时进行口腔矫治器治疗；经评估后，需要进行口腔矫治器治疗的OSA患儿，建议根据牙颌畸形的类型和气道阻塞部位选用上颌扩弓治疗或下颌前导矫治。

许志飞还强调，对于治疗效果的观察指标，临床医生不应仅局限于多导睡眠监测结果，还应包括儿童长期的生活质量、行为的改变、学习能力的改变、医疗花费等问题。

家长应细心观察儿童发育和日常行为习惯，做到OSA早发现早诊治

如何能早期发现孩子异常及早干预诊治，是家长们普遍关心的。高雪梅介绍，儿童OSA具有一些颅面表征，如下颌后缩、舌骨位置低、腺样体肥大、扁桃体肥大等。家长平时要注意观察孩子是否存在病理性张口呼吸情况，具体表现为仰头姿势、前伸下颌或有吐舌等习惯。而且孩子在家里各时间段的表现家长一定要清楚，因为OSA在白天、夜间的典型症状有所不同。

白天头痛、喉咙干哑。患病孩子在早上睡醒时会出现头痛、喉咙干哑的症状，白天犯困时间显著增加；在上课时精力很难集中，成绩或会出现明显下降。较小孩子在白天症状主要与个人行为能力有关，比如多动、情绪暴躁、性格害羞等。在患病儿童当中会有很多出现智力发育迟缓，并且会逐步影响孩子的记忆力、运动功能等等，甚至出现语言障碍。

夜间鼾声响亮。打鼾是病患儿童在晚上最为明显的症状，基本上所有儿童患者都会出现打鼾，而且打鼾声音很响亮。根据患儿病情不同，打鼾的形式存在差别，主要可以分为连续性和间断性的，严重的会在晚上睡觉时出现周期性呼吸暂停症状。

一些伴随症状也要警惕。部分儿童患者还会出现低氧血症和高碳酸血症，在发育过程体重会明显低于同龄孩子，而且睡觉时气道会出现食管反流症状。

小儿阻塞性睡眠呼吸暂停综合征对于孩子身体健康影响很大，确诊后及时规范治疗很关键。在治疗方面，新指南强调OSA的多学科综合管理和治疗，在2007版本上增加了药物和减重两部分治疗推荐，并分别就手术、药物、无创正压通气、口腔矫治和减重等方面进行证据阐述、给出推荐意见。在多种治疗策略上，强调重视治疗的适应证和不良反应，为该疾病科学治疗提供了更全面依据。（记者 耿兴敏 王凯）