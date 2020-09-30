王陇德院士：“四个关键”为中国县域医院院长联盟“健康中国·健康县域”行动指明方向

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德近日在“健康中国·健康县域”2020中国县域健康大会上发言表示，“健康中国·健康县域”是中国县域医院院长联盟最为重要的工作目标与工作方向。县域医院院长联盟的所有成员、各专委会和学组都应努力思考，不断探索，抓住“关键人物、关键技术、关键模式、关键手段”这四个关键，在健康中国、健康县域的建设中发挥更加积极主动的作用，为国家分忧，为百姓造福。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德

【插入王陇德院士主旨发言视频】

从关键人物来说，县医院院长是县域健康的守门人。“在县域医共体改革的政策下，从县医院到乡镇卫生院，构成了县域的医防工作主体。县医院院长的医院管理能力、专业技术水平、健康素养水平以及对于健康中国战略的认识水平，在很大程度上决定了健康中国战略在基层落地的速度和质量。”王陇德表示，要更加重视对县域医院院长的关心与培养，给予他们更多的支持与帮助。

王陇德指出，县域医院院长联盟应在这方面进一步加大工作力度，建立更加紧密的沟通平台和更加高效快速的信息渠道。由医院发展专家委员会启动县域医院院长职业化管理工程，全方位为县医院院长建立持续的培训体系，制定《中国县医院发展专家共识》、县医院院长培训基地等一系列项目活动支持县医院院长的快速、规范化发展。

从关键技术来说，王陇德认为，县域医院要分析整理自己所属区域内有哪些影响人民群众生存与生活质量的关键技术，比如卒中防控。卒中的急性期溶栓在基层就是一项非常重要的技术。及时的溶栓才能减少或避免危重症的发生，大幅度降低病死率、致残率。但是很多县级医疗机构目前还没有开展这项技术。如果该技术不能在县域医院普及，让卒中患者都到大城市就诊，就会错过最佳的治疗时机。而溶栓技术本身并不难，普通CT就能满足，很多县医院都已经具备条件。所以说，怎么样利用已有设备去实施这些维护人民群众健康生活的关键技术非常重要。

王陇德指出，县域医院院长联盟，应当积极推动这些技术的普及，做好相应的培训工作。我们将率先与中国医师协会共同发布心血管介入三级技术的普及培训工作。未来将陆续开展如卒中溶栓取栓、呼吸、消化内镜等三级手术技术的普及。

从关键模式来说，新冠疫情让大家充分认识到，医防融合对于做好卫生健康工作的重要性。“探索适合本区域情况的医防融合模式，也是关键工作之一。”王陇德指出，县域医院院长联盟应当组织县级医院进行充分讨论，探讨合理的实现模式。譬如应加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心的疾病预防控制职责；县级医疗机构还应加强对基层的指导。让每个责任主体都知其职、明其责、尽其力。

另外，胸痛中心、卒中中心等工作模式，明晰了关键考核指标，为医疗救治质量的不断提升发挥了重要作用。“应当探索更多的模式，利用好现有资源，提高管理效率，发挥自身优势，落实县域医疗的能动性和医疗目标与责任。”王陇德说。

从关键手段来说，王陇德指出，譬如加强信息化建设，建立远程医疗网络。借助信息网络，上级医疗机构和专家可以直接掌握基层患者情况，对基层医疗机构进行及时指导，提高县域的医疗质量。这对于缺乏高水平专家的基层医疗机构非常重要。用好这些关键手段，启动慢病管理在县，县域远程教育学院等项目，县域医院院长联盟可以大有作为。

在此基础上，与人民网人民健康共同启动发布“健康县域宣传月”项目，将健康科普，成功案例，县域健康守门人，县医院综合能提升、县医院高质量发展等重要版块。将健康中国的15个重大专项落实在基层医疗机构。

“健康中国，健康县域”是县域医院院长联盟最为重要的工作目标与工作方向，县域医院院长联盟的所有成员、各专委会和学组都应努力思考，不断探索，抓住关键人物、关键技术、关键模式、关键手段这四个关键，在健康中国、健康县域的建设中发挥更加积极主动的作用，为国家分忧，为百姓造福。