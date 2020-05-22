周生来：县域医院要坚持做精做强的发展模式 实现协同发展

“没有全民健康，就没有全面小康。”县域医院承载着中国约9亿人口的疾病与健康管理。2018年5月20日，中国县域医院院长联盟正式成立，旨在通过提升县域医疗机构的综合临床技能，满足基层患者的医疗需求，助力实现“大病不出县”的国家医改战略目标。

在中国县域医院院长联盟成立两周年之际，中国县域医院院长联盟医院发展专家委员会主任委员、中国中医科学院客座研究员、中国医院协会疾病与健康管理专业委员会主任委员、清华大学医学院健康中国领导力研究中心主任周生来表示，县域医院应该构建治病防病一体化，坚持做精做强的发展模式，实现协同发展。

周生来表示，从医院建设的理念讲，县域医院不能单一追求以治疗为中心的医院发展理念，应该构建治病、防病一体化，迅速完成医疗服务模式的转变。“现今中国大多数医疗机构的服务模式还延续着坐等患者上门，治愈出院就终止服务的模式。这种服务模式并不适合现在以慢病为主的医疗需求，所以县医院应当尽快完成医疗服务模式转变，对全体从业的医生和护士进行慢病时代医疗服务模式变革的培训，构建院前健康管理，院后疾病管理，院中诊断治疗的服务一体化新型服务模式。”他说。

为了帮助县域医院的院长迅速适应新形势的要求，完成新角色的担当，联盟协同中国医院协会疾病与健康管理委员会举办了中国县域医院百名院长书记讲健康体验营式的培训。“县域医院院长是整个县医疗机构的领军者，必须处理好个人专业发展和机构使命角色担当之间的关系。”周生来表示，院长首先要认识到健康的重要性，在抓好自己健康的同时，也要关注员工的健康，只有医护人员自身健康了才有资本为更多的民众健康服务。

周生来进一步提出，县域医院的发展绝不能照抄大城市的大医院。县域医院要树立正确的人才观，采取适宜技术、适宜人才、强院兴院的战略模式，控制适度的规模，坚持做精做强的发展模式。坚持健康管理、疾病管理、救死扶伤、疑难重症治疗的一体化服务模式，要靠技术吸引老百姓、靠服务留住患者，靠管理创造效益，实现协同发展。