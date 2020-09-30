激活县域医疗卫生效能 “健康中国·健康县域”行动发布会在江苏召开

9月5日，由人民网·人民健康与中国县域医院院长联盟共同主办的“健康中国·健康县域”行动发布会在苏州召开。来自卫生健康领域的多位领导、专家出席会议，并就健康县域建设等相关问题回答了记者提问。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德进行视频致辞

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德在主旨发言视频致辞中表示，“健康中国，健康县域”是县域医院院长联盟最为重要的工作目标与工作方向，县域医院院长联盟的所有成员、各专委会和学组都应努力思考，不断探索，抓住关键人物、关键技术、关键模式、关键手段这四个关键，在健康中国、健康县域的建设中发挥更加积极主动的作用，为国家分忧，为百姓造福。

王陇德指出：“健康县域是实现健康中国的重要基础与保障。实现健康中国的宏伟目标，首先要实现健康县域，以四个关键为纲领：抓住关键人物，由医院发展专家委员会启动县域医院院长职业化管理工程，全方位为县医院院长建立持续的支持体系，制定《中国县医院发展专家共识》等一系列项目活动以支持县医院院长的快速、规范化发展；掌握关键技术，我们将率先与中国医师协会共同发布心血管介入三级技术的普及培训工作。”

王陇德还提出：“未来，将陆续开展如卒中溶栓取栓、呼吸、消化内镜等三级手术技术的普及；探索关键模式，如医防融合、五大中心、慢病管理中心等综合有效资源，提高运转效率；用好关键手段，启动慢病管理在县，县域远程教育学院等项目。在此基础上，与人民网人民健康共同启动发布‘健康县域宣传月’项目，将健康科普、成功案例、县域健康守门人、县医院综合能提升、县医院高质量发展等重要版块，健康中国的15个重大专项，落实在基层医疗机构。”

中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院霍勇

中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院霍勇在致辞表示，县域医院院长联盟旨在通过提升县域医疗机构的综合临床技能，满足基层患者的医疗需求，助力实现“大病不出县”的国家医改战略目标。随着与人民网·人民健康合作的“健康县域宣传月”等项目陆续启动，中国县域医院院长联盟希望能探索更多与媒体的新合作模式，推动健康县域工作落到实处。

健康中国推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安

在媒体问答环节，健康中国推进委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安就县域医院信息化建设相关问题答记者问。毛群安表示：“国内县域医院信息化发展已经由单纯的HIS系统向大数据平台演变，在提升医疗质量和医院管理水平上发挥了巨大作用。与此同时，国内县域医院信息化发展也存在着地区间发展不平衡的问题。希望社会各界，特别是科技企业，能发挥自身优势，更主动地参与到县域医院信息化的推动工作中来。”

中国县域医院院长联盟理事、中国医药企业管理协会名誉会长郭云沛

随后，中国县域医院院长联盟理事、中国医药企业管理协会名誉会长郭云沛，就药品行业如何助力解决老百姓“看病难，看病贵”相关问题做了详细阐述。郭云沛表示：“‘药’和‘医’都是人民健康事业中不能偏废的两个方向，DRGs在医保控费和加强医院质量管理方面颇有成效，中国医药企业管理协会未来将继续为DRGs推广中的难题提供解决方案，以更好地为医疗单位、药品企业和健康中国事业服务。”

中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝

中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝在会上围绕“慢病管理”与“医共体”建设两大议题进行了介绍。孔灵芝强调：“县域医院是慢病管理的主力和基础，通过医共体连接县级医院和三级医院，能更好捋清医院间的利益关系，提高县域医院医疗服务能力和质量，从而更好地为患者提供全周期的健康管理，这对慢病患者来说至关重要。”

中国县域医院院长联盟中青年院长学组副组长、河南省永城市中医院院长祝亮

最后，县域医院院长代表，河南省永城市中医院院长祝亮分享了紧密型县域医共体的建设心得。祝亮介绍说：“加强三医联动、整合县域资源、治疗预防两手抓与加强综合治理能力是医共体建设目前面临的几大挑战，县域医院管理者要学会借势、借智、借力，顺应好国家大政方针，利用好医共体内的专家智慧和可以利用的外部力量，推动健康县域工作稳步前进。”