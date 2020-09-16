周巧玲：深化医改是长期艰巨和动态的任务

人民网北京9月6日电 人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国县级医院能力提升典型案例宣传活动全国片区交流会·安徽站暨进一步推进紧密型县域医共体建设大会·安徽站活动在安徽省天长市举行。会上，天长市副市长周巧玲在致辞时表示，深化医改是长期艰巨和动态的任务，没有终点站，只有连续不断的新的起点和新的高度。

据了解， 天长地处安徽的最东部，是安徽的东大门，天长历史悠久、底蕴深厚，始建于唐朝，至今已经有1200多年的历史，全市国土面积1770平方公里，总人口63万，天长一直是安徽省县域经济发展的排头兵，综合实力一直位于全省十强县市的行列。

据周巧玲介绍，近年来，天长的医疗卫生事业也取得了长足的发展，全市现有2家公立医院、14个镇卫生院、2个社区卫生服务中心、152个村卫生室和7家民营医院，万人床位数、万人卫计人员等各项指标一直位于全省的前列，先后获得了全国农村卫生工作先进市、全国初级卫生保健工作先进市称号。

周巧玲表示，在国家、省、滁州市卫健部门的关心指导下，天长市一步一个脚印，探索实施综合医改，通过组建县域医共体，充分发挥县级公立医院的龙头作用，激活医疗资源，激发人员活力，形成了上连三甲、下连乡村、全市一盘棋、上下一家人的县域分级诊疗模式，初步实现了“小病不出乡，大病不出县”的目标，得到了国家、省、市各级领导和专家的高度评价，连续2年获得国务院表彰。

周巧玲介绍到，在医共体的模式下，天长从药品改革的1.0初级版走到今天紧密型县域医共体的3.0版本，天长医改正逐步从以治病为中心向以健康管理为中心的4.0版迈进。周巧玲认为，如何进一步深化医改，更好地为人民提供健康服务，这是一个长期的、动态的艰巨任务，没有终点站，只有连续不断的新的起点和新的高度。

周巧玲表示，今年是不平凡的一年，新冠疫情让我们直观地感受到卫生和健康领域仍然面临着严峻的挑战，促进人类的健康任重而道远，需要全社会的共同努力。此时国家卫健委举办“强县域 千县行”行动，共同护佑人民的生命和健康具有十分重要的意义。