福建：推进医改全省“一盘棋”

福建省是全国首批医改综合试点省份之一，福建省委、省政府把医改试点的重要任务摆在突出位置，高度重视总结推广三明经验，明晰路径、把握节奏、抓实成效。近日，记者专访福建省卫生健康委党组书记黄如欣，探悉该省全省“一盘棋”整体来推进医改的路径和成就。

■健康报：福建省如何推广三明经验，又如何将三明经验上升为福建经验？

黄如欣：三明经验是三明市委、市政府有关方面同志积极实践与探索的结果，是各方面支持形成的集体智慧的结晶。福建省委、省政府始终高度重视三明医改，充分发挥省级层面的统筹和指导作用，持续将三明作为福建医改的“试验田”，及时将三明医改实践经验上升为体制机制。三明经验是福建经验的重要组成部分，也可以说扩大了的三明经验即是福建经验。总结推广三明经验，福建省明确——

一是强化组织领导，高位推。基于医改的“世界性难题”属性，省委、省政府加强了对医改工作的领导，省委书记于伟国、省长唐登杰按照习近平总书记对党政主要负责人抓改革的“四个亲自”要求，分别担任省医改领导小组组长、第一副组长，对医改工作负总责；各市县党政主要领导也亲自挂帅，形成强有力的医改推进机制。

二是总结三明经验，重点推。2015年2月，在深入调研三明等地医改经验和学习借鉴兄弟省份做法的基础上，省委、省政府出台了《福建省深化医药卫生体制改革综合试点方案》，将总结提炼的三明经验融入全省医改总体方案和配套政策中，明确了全省医改的总体思路、具体任务及时间安排等要求，将三明经验做法作为规定动作重点加以落实。

三是坚持改革不停步，持续推。为使改革任务落地落实，建立了医改效果监测评价指标体系，将医改重点任务纳入各级绩效考核，与资金拨付、项目立项等挂钩，对医改滞后地区党政领导进行约谈，着力将医改持续推向纵深。

■健康报：福建省在医改方面实现了哪些跨越，取得了哪些成就？

黄如欣：在推广三明经验的同时，福建省重视因地制宜探索医改新经验、新做法：在医药领域改革方面，坚持质优价实原则，着力挤压药品耗材虚高水分；在基本医保改革方面，坚持公平效率相统一，更好地保障病有所医；在医疗卫生改革方面，坚持提升服务质量和水平，调动医务人员积极性，更好地满足人民群众的健康需求。

福建通过持续深化医改，主要取得4个方面的显著成效：

一是“以少胜多”，即以较少的卫生资源实现了较高的健康效益。2018年，虽然全省医疗卫生资源在全国排名总体比较靠后，但人均期望寿命（比全国高0.84岁）、孕产妇死亡率（比全国低35%）、婴儿死亡率（比全国低38%）等主要健康指标总体好于全国平均水平。

二是“三升三降”。“三升”是指，2018年全省千人均执业（助理）医师、千人均注册护士比2016年增加0.24人和0.29人；基层医疗卫生机构诊疗量占比达51.5%，比2016年提高0.7个百分点。“三降”是指，2018年县域外住院量占比降至33.04%，比2016年下降2.6个百分点；平均住院天数8.7天，比2016年缩短0.2天；2015年以来医疗费用年均增幅降至8.95%，比改革前下降5.9个百分点。

三是“三方共赢”。患者方面，2018年个人现金卫生支出占卫生总费用比重降至24.52%（全国28.7%）；公立医院第三方测评满意度为88.43分，处于比较满意水平。医院方面，2018年医疗服务收入占比30.24%，比2016年提升了3.11个百分点，公立医院医务人员工资性收入年均增长12.3%。医保方面，基本实现并保持医保基金平稳运行。

四是“4年第一”。从2015年度开始，公立医院综合改革效果评价连续4年位居全国第一。

■健康报：当前及今后，福建医改还有哪些方面的困难需要克服，还有什么问题需要加以解决？

黄如欣：目前，福建以卫生健康、医疗保障两大部门组建为主要标志的医药卫生治理新体制已然形成。结合健康中国建设和“大卫生、大健康”要求，福建注重基本医疗与基本公共卫生政策的集成创新，正在逐步从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。主要以组建总医院（县域紧密型医共体）为载体，探索构建整合型医疗卫生服务体系，促进资源优化配置和下沉共享，为群众提供全方位、全生命周期健康服务创造条件；以医保为引擎，建立健全医保基金打包支付、按病种收付费、按C-DRG收付费、家庭医生签约服务及健康促进等制度，力促百姓从“花钱买治疗”转变为“花钱买健康”。

近年来，福建省深化医改工作虽然取得了积极成效，但与党中央的要求和人民群众的期盼还有差距。归纳起来，主要有以下几个方面：一是“大卫生、大健康”理念还未牢固树立，推动“以治病为中心”向“以健康为中心”转变还需要过程。二是“三医联动”还需进一步深化。药品耗材生产、流通和使用等环节综合治理有待进一步深入，医疗服务价格改革、按病种收付费改革等进展不够平衡。三是公立医院补偿机制（含价格补偿和财政补助）有待完善。医疗服务行为有待进一步规范，医疗投入如何转化为更多的优质服务，有待进一步探索。四是分级诊疗制度建设还需要深入推进，基层医疗服务能力仍相对薄弱，县域医共体（总医院）建设尚需进一步深化。五是综合监管机制还不够健全，多元化监管仍处于试点阶段，综合监管的信息化、智能化水平亟待提升。

当前，全国医改方向明确、路径清晰、重点突出，关键是如何抓落实。下一步，我们将继续按照习近平总书记有关深化医改和对福建工作的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院的部署，进一步发挥三明医改的典型引领作用，努力在医改关键环节取得新突破、创造新经验。（首席记者 叶龙杰 特约记者 董小杰）