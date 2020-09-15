9月15日世界淋巴瘤宣传日之际，由国家卫生健康委百姓健康频道、中国抗癌协会康复会、北京爱谱癌症患者关爱基金会、淋巴瘤之家和罗氏制药中国联合主办的健康中国行动——癌症防治专项行动主题宣传活动暨“因美而生”世界淋巴瘤日公众宣教活动在京举办。

会上，国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安表示，近年来，我国癌症总体发病率和死亡率呈逐年上升趋势，癌症已成为威胁我国居民健康的重大公共卫生问题。对此，党和国家予以高度重视，在《健康中国行动（2019-2030）》中明确提出将癌症防治列为重大行动之一，以推动癌症预防、早期筛查及早诊早治、规范化治疗，最终实现到2030年，总体癌症5年生存率提高15%，这一战略目标。

北京大学医学部病理学系暨北京大学第三医院病理科主任医师高子芬表示，目前我国淋巴瘤分型复杂，误诊率高，缺少对患者通过全程管理保证患者接受标准化的治疗。

淋巴瘤之家创始人洪飞表示，许多本可以被治愈的患者，由于错过最佳治疗时机，导致预后较差，给患者个人、家庭乃至社会都带来了沉重的负担。

北京大学肿瘤医院淋巴瘤科主任朱军强调，临床医生要从专注疾病转化为关怀病人，对患者进行个体化的精准治疗，真正从诊断、治疗、康复，做到对患者整个生命周期的关注，最大程度地提高患者的生存质量和治愈率，减少治疗对生存质量的影响，最终使患者长久获益。

罗氏制药中国总裁周虹表示：罗氏连续3年支持“因美而生”活动是对先患者之需而行承诺的实际践行。罗氏长期致力于将创新药物加速引进中国，为中国患者提供更丰富完善的抗肿瘤解决方案，以满足个体化治疗需求。同时，将一如既往地与社会各界紧密合作，持续开展疾病教育，共同构建淋巴瘤患者全程管理体系，增强患者就医获得感。

本次活动以真实影像记录患者心声，聚焦当下淋巴瘤诊疗过程中的未尽之需，引发患者共情。中国抗癌协会康复会主任委员史安利表示，三年前我们携手罗氏正式开启了“因美而生”之旅，以人文关怀赋能疾病教育，持续为淋巴瘤患者发声，帮助他们坚定与病魔对抗的信心，享受自由而幸福的生活。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军展示了20年来参加各种淋巴瘤学术交流的老照片，并发言称，这些照片代表中国出席淋巴瘤领域国际交流的见证，承载着中国淋巴瘤诊疗走向世界舞台的梦想。