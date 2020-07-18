齐鲁制药齐普怡（来那度胺胶囊）多规格上市

7月16日，齐鲁制药齐普怡（来那度胺胶囊）多规格上市会在云端成功召开，同时启动了中国临床肿瘤学会（CSCO）、中国抗白血病联盟、中国抗淋巴瘤联盟联合主办的“CSCO-齐鲁血液肿瘤学院”全国巡讲活动。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军教授，中国医学科学院血液病医院副所院长王建祥教授和中华医学会血液学分会主任委员、苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛教授共同担任大会主席，与全国24家大型血液肿瘤研究治疗中心30余位全国顶尖血液专家学者齐聚一堂，见证了齐普怡多规格上市时刻。

据悉，来那度胺胶囊主要通过肾脏代谢，临床医生常常需要根据患者的肾脏状况，进行相应的剂量调整，也会根据患者的疾病种类、年龄、病情等选择相应的剂量。会上，齐鲁制药有限公司销售总公司血液事业部总经理潘浩天介绍说，齐鲁制药三个新规格（5mg，10mg，15mg）的获批上市，加之原有的25mg规格，更好地满足不同患者对来那度胺胶囊的临床需求。

据悉，整个学术会议持续了3个半小时，为线上10000余名骨髓瘤、淋巴瘤及相关领域医生带来了精彩学术盛筵。授课专家们既详细解读了最新的中国多发性骨髓瘤指南，CSCO淋巴瘤指南，又详细为线上观众讲解了多发性骨髓瘤、淋巴瘤的临床研究进展，用一个个实际临床案例为临床中问题答疑解惑。

据介绍，线上观众纷纷留言提问及参与讨论，由于时间有限，齐普怡多规格上市会在观众意犹未尽中结束，线上累计参会人数超过了1.2万人次。