早发现、早诊断、早治疗 血液肿瘤个体化治疗是趋势

近年来，我国肿瘤的发病率逐年上升。除了大众熟知的肝癌、胃癌、肺癌等实体肿瘤外，淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤等多种血液系统恶性肿瘤也越来越多的出现在公众视野中。近日，陆道培医院医疗执行院长、清华大学医学院-北京陆道培血液病研究院院长陆佩华，陆道培医院骨髓移植科主任刘德琰在人民网·人民健康主办的“人民健康大讲堂”访谈栏目，就“血液肿瘤的治愈之路”相关话题，与网友在线交流。

早发现早诊断早治疗 血液肿瘤个体化治疗是趋势

“按照世界卫生组织对造血系统肿瘤的分类，血液肿瘤主要分为髓系肿瘤和淋巴组织肿瘤。通俗来讲，主要包括白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、组织细胞及树突状细胞肿瘤。”刘德琰表示，血液肿瘤和其他的肿瘤一样，越是早发现、早诊断、早治疗，其治愈的结果就会越好。当前，随着我国国民素质的不断提高，引导人们进行定期筛查、体检是非常重要的。

据刘德琰介绍，血液肿瘤最常见的筛查方式就是血常规的检查，通过采集血常规信息，可以发现白细胞、血红蛋白、血小板是否出现异常的升高或者下降的情况，另外还可以通过观察染色以后细胞的形态是否发生异常，来进行血液肿瘤的筛查；针对一些骨髓瘤的患者，需要做免疫功能的检查；也可以通过一些超声或X线检查来筛查有无异常肿大的淋巴结，包括肝脾的肿大，这都是临床中比较常用的一些筛查手段。

谈及血液肿瘤的治疗，刘德琰表示，血液肿瘤，不管是白血病、淋巴瘤还是骨髓瘤，甚至细分到每一个子分类里的疾病，国内外都有全面的临床指南和临床路径去规范治疗。对于血液系统的肿瘤，最至关重要的一个治疗还是造血干细胞移植，它是最有可能根治血液肿瘤的重要手段。

“造血干细胞移植，一般来讲，是通过一个超大剂量的放/化疗对患者的骨髓达到清髓的效果，同时最大可能的清除恶性血液肿瘤细胞，然后将健康供者的骨髓或外周血造血干细胞，或者自体没有肿瘤污染的造血干细胞再输注给患者，最终实现造血和免疫系统重建的重要治疗手段。”刘德琰表示，造血干细胞移植是一个系统性的工程，从患者的疾病诊断、确诊，预后评估和危险分层，以及移植过程中及移植后各种并发症的处理，到逐渐地达到停药治愈的效果，是一个非常艰苦而漫长的过程。对于血液肿瘤患者，行造血干细胞移植后的预后，最主要还是由移植前的疾病状态所决定。另外，对于供者安全的顾虑大可不必，在整个造血干细胞动员和捐献过程中，供者会有轻度的不适和风险，但未发生对供者生命重大的影响，对供者后续健康也不会有太大影响。

“从患者的角度出发，科学的评估预后及危险度分层，个体化的用药，对个体器官功能的评估十分重要。未来血液肿瘤的治疗，个体化和精准化是一个趋势，这基于我们现在分子生物学、细胞生物学的不断进展，包括大量的数据总结，以及前瞻性的一些研究，这样我们才有指南性的或者指导性的原则去临床实施。”刘德琰总结道。

坚持以患者为中心 收获血液病患者信任

“作为一家血液病专科民营医院，陆道培医院在血液肿瘤的治疗方面一直坚持以患者为中心，这是我们建院的宗旨。”陆佩华介绍道，陆道培医院创立于2001年，近年来，陆道培医疗团队凭借近二十年来积累的临床经验，以及一脉相承的道培精神和新精尖硬件设施的应用，获得了广大血液病患者的信任。2019年，完成了异基因造血干细胞移植1081例。

据介绍，陆道培医疗集团是由中国工程院院士陆道培在本世纪初创建的一家专注于血液病及肿瘤治疗、科研、教学为一体的民营医疗集团，旗下有河北燕达陆道培医院、北京陆道培医院、北京陆道培血液病医院、陆道培血液病研究院和上海道培医院五家医疗机构。如今，陆道培医疗集团已成为世界上活跃的造血干细胞移植中心之一。

针对目前新冠肺炎疫情防控的特殊阶段，如何保障患者的入院的安全，陆佩华表示，早在新冠病毒暴发初期，出于医疗机构对疫情的敏感性和警惕性，陆道培医院便迅速启动应急响应工作，从物资储备、流程制定、医务人员防护培训等方面加强工作部署。“我们通过加强医院预检分诊，严格执行发热患者接诊筛查流程，加强院感防控，制定医院患者陪护制度等等一系列紧急措施，做好各项防控工作，科学理性应对疫情。同时，通过线上学术活动及患者答疑，以知识传递来助力患者战胜病魔的信心。正是由于长期以来我们一点一滴的付出和积累，赢得了越来越多患者的信任。今后，我们也将继续通过多样化的互联网医疗模式，为广大患者提供更为人性化的全方位医疗服务。”陆佩华称。