让医疗科研围着临床转

近日，血液学国际顶级期刊《血液》和《白血病》杂志分别接收和发表了来自高博医疗集团张永红主任团队及童春容主任团队潘静医生的两篇科研文章。张永红主任团队研究成果的发表，是全球首次报告嵌合抗原受体T细胞免疫疗法（CAR-T）治疗应用于儿童伯基特淋巴瘤的研究数据。潘静团队发表的文章，是全球首次发布关于（TP53）肿瘤基因突变对CAR-T治疗后复发的影响的回顾性研究，为TP53阳性患者的治疗选择提出新的建议。

在不足3年的时间里，高博医疗集团已发表8篇全球高水平学术论著，累计影响因子分数达80.848，先后45次在顶级国际血液学术大会上报告中国科研成果。

血液肿瘤是原发于血液系统的恶性肿瘤，主要包括白血病、骨髓增生异常综合征（MDS）、多发性骨髓瘤以及淋巴瘤。有数据显示，血液肿瘤近年来的发病率有所上升，且年轻化趋势愈发明显。以童春容主任为学科带头人的免疫治疗团队，早在1992年便开始探索肿瘤的免疫治疗，是国内最早研究免疫治疗并产生科研成果的专家之一。以吴彤、李春富和王椿主任为学科带头人的造血干细胞移植专家团队平均拥有30余年造血干细胞移植经验，团队成员累计完成造血干细胞移植术近万例。在淋巴瘤领域，由张永红、克晓燕和高子芬教授担任学科带头人，探索免疫治疗、靶向治疗、整合诊断等最新理念与技术在淋巴瘤领域的应用，研究硕果累累。

“科研首先应为临床服务，为患者需求服务，才能发挥其最大价值。”童春容表示，希望让科研围着患者转，医生以患者需求为导向，对待患者像对待精雕细琢的艺术品一样，甚至可以预测病人的病情，千方百计找到新的方法对付疾病，才是科研与临床工作的真谛。