热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

抗肿瘤新药百悦泽获国家药品监管局批准上市

2020年06月05日13:31 来源：人民网-人民健康网

百济神州公司6月4日宣布，由该公司自主研发的抗癌新药百悦泽（通用名：泽布替尼胶囊），日前获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，用于治疗两种复发难治性淋巴瘤。

据专家介绍，淋巴瘤是一组起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤的统称，是我国常见的十大恶性肿瘤之一，也是全球范围内发病率增速最快的恶性肿瘤之一。

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨表示：“抗癌新药在海内外成功上市，是近年来我国创新药产业崛起的又一力证，代表着我国的制药企业已经拥有充分实力，为本土患者研制国际品质的，可及性与可负担性更出色的创新好药，帮助我国癌症患者改善药物治疗难题。”

南京医科大学第一附属医院血液科主任、浦口慢淋中心主任李建勇介绍：“淋巴瘤是一种老年人高发的疾病，特别是慢性淋巴细胞白血病这类进展相对缓慢的亚型，不少患者的生存期可能超过十年，因此治疗方案是否安全、耐受，是我们的重要考量。”

北京大学肿瘤医院淋巴瘤科主任、大内科主任朱军教授介绍：“过去，由于缺少有效的治疗方案，淋巴瘤患者长期面临着用药难、用药贵的困境，治疗效果与生活质量有待提升。如今，我国在临床研究、新药研发方面不断取得突破，使我们的患者有了新的希望。”

百济神州化学研发负责人王志伟博士介绍，“最初立项时，我们的目标很明确，要做一个选择性高、对靶点抑制非常专一的化合物。”

“从最初启动临床开始，一直践行着全球化的开发策略，在中国和海外国家同步开展临床研究，这也对我们临床试验的设计与质量提出了更高的要求。” 百济神州高级副总裁，全球研究、临床运营和生物统计暨亚太临床开发负责人汪来博士介绍，“这个过程中，离不开中国与海外的众多临床医生与患者的付出，正是他们的信任与支持，使得新药在国内外的临床研究得以顺利推进，为更多患者带来了切实的帮助。”

百济神州高级副总裁、全球药政事务负责人闫小军介绍：“我们与多个国家的药监部门开展了密切的沟通，希望能将这款新药带给更多国家的患者。”

百济神州总裁吴晓滨博士表示，“目前，百济神州已在产业链的各个环节做好充分准备，确保获批后第一时间的生产供货。我们期待与国家医保部门展开沟通，推动新药尽早纳入医保目录，为国内患者带来福祉，促进医保基金的良性运转。”

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

使核酸检测既保“量”又保“质” 国家提出四点要求   近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组下发《关于做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作的通知》（以下简称“通知”），从四个方面对做好新冠病毒核酸检测质量控制工作提出了具体要求。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn