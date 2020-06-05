抗肿瘤新药百悦泽获国家药品监管局批准上市

百济神州公司6月4日宣布，由该公司自主研发的抗癌新药百悦泽（通用名：泽布替尼胶囊），日前获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，用于治疗两种复发难治性淋巴瘤。

据专家介绍，淋巴瘤是一组起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤的统称，是我国常见的十大恶性肿瘤之一，也是全球范围内发病率增速最快的恶性肿瘤之一。

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨表示：“抗癌新药在海内外成功上市，是近年来我国创新药产业崛起的又一力证，代表着我国的制药企业已经拥有充分实力，为本土患者研制国际品质的，可及性与可负担性更出色的创新好药，帮助我国癌症患者改善药物治疗难题。”

南京医科大学第一附属医院血液科主任、浦口慢淋中心主任李建勇介绍：“淋巴瘤是一种老年人高发的疾病，特别是慢性淋巴细胞白血病这类进展相对缓慢的亚型，不少患者的生存期可能超过十年，因此治疗方案是否安全、耐受，是我们的重要考量。”

北京大学肿瘤医院淋巴瘤科主任、大内科主任朱军教授介绍：“过去，由于缺少有效的治疗方案，淋巴瘤患者长期面临着用药难、用药贵的困境，治疗效果与生活质量有待提升。如今，我国在临床研究、新药研发方面不断取得突破，使我们的患者有了新的希望。”

百济神州化学研发负责人王志伟博士介绍，“最初立项时，我们的目标很明确，要做一个选择性高、对靶点抑制非常专一的化合物。”

“从最初启动临床开始，一直践行着全球化的开发策略，在中国和海外国家同步开展临床研究，这也对我们临床试验的设计与质量提出了更高的要求。” 百济神州高级副总裁，全球研究、临床运营和生物统计暨亚太临床开发负责人汪来博士介绍，“这个过程中，离不开中国与海外的众多临床医生与患者的付出，正是他们的信任与支持，使得新药在国内外的临床研究得以顺利推进，为更多患者带来了切实的帮助。”

百济神州高级副总裁、全球药政事务负责人闫小军介绍：“我们与多个国家的药监部门开展了密切的沟通，希望能将这款新药带给更多国家的患者。”

百济神州总裁吴晓滨博士表示，“目前，百济神州已在产业链的各个环节做好充分准备，确保获批后第一时间的生产供货。我们期待与国家医保部门展开沟通，推动新药尽早纳入医保目录，为国内患者带来福祉，促进医保基金的良性运转。”