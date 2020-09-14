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2020中国肺癌防治高峰论坛

高树庚：加强癌症防治，重在预防

2020年09月14日10:10 来源：人民网-人民健康网

中国医学科学院肿瘤医院副院长高树庚

为响应“健康中国行动（2019-2030年）之癌症防治行动”号召，由北京白求恩公益基金会主办、人民网·人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”于9月11日在北京召开。论坛旨在普及肺癌防治知识，提升肺癌早筛早诊早治意识，多方助力，不断提升中国肺癌患者整体5年生存率，助力“健康中国2030”目标实现。

中国医学科学院肿瘤医院副院长高树庚在致辞中表示，恶性肿瘤是造成我国居民死亡的重要原因之一，肺癌的发病率和死亡率位居恶性肿瘤的首位。本次论坛聚焦肺癌防治，意义重大。

高树庚说，加强癌症防治，重在预防，需要切实落实癌症早发现、早诊断、早治疗。提高肺癌5年生存率需要多方共同助力。肺癌精准治疗的发展，有助于提高肺癌患者的生存率和生存质量。

高树庚表示，随着国家医保目录的调整，越来越多的优质创新药物被纳入医保，这是肺癌患者的福音。提升创新药可及性，不仅要依靠医保，还需要商业保险、公益基金以及其他多种方式的助力。中国癌症防治工作经过多年发展，已取得显著成效，癌症患者整体5年生存率相较过去有了显著改善，患者生活质量也得到很大提升。

(责编：孙博洋、乔业琼)


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