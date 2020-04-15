癌症是可以预防的——生活方式与癌症预防

2020年4月15日-21日为第26届全国肿瘤防治宣传周，今年的主题是“癌症防治 共同行动”。为做好此次宣传周活动，由中国疾病预防控制中心、人民网支持，中国疾控中心慢病中心与人民网·人民健康联合主办，多家媒体共同参与，开展系列活动，向大众普及“癌症是可以预防的”这一科学理念。

世界卫生组织指出：有1/3的癌症可以预防，1/3癌症可以早期发现，1/3癌症可以通过现有手段治疗延长生存。一般来讲，癌症并非突然发生，而是会经历一个较长的发展阶段，只要做到预防为主，避免那些可防可控的致癌危险因素、阻断发病过程，就有可能抑制或延缓癌症的发生。

中国有句俗语叫“病从口入”，那么癌症的发生是否也和饮食习惯等生活方式有关呢？什么样的饮食结构和运动方式可以起到预防癌症的作用呢？2020年4月16号（周四）上午10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国疾控中心营养所教授杨月欣、中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆、首都体育学院体医融合研究中心教授郭建军进行视频访谈，与大家在线分享。

专家简介

杨月欣，中国疾病预防控制中心营养与健康所教授、国际营养联合会（INUS）院士（Fellow）、亚洲营养联合会（FANS）副主席、国际粮农组织-东北亚合作组织（NEASIAFOODs）总协调人（Coordinator）、国家食物营养咨询委员会委员、国家食品安全标准评审委员会委员、北京市科学技术协会 副主席、中国科协第九届全国委员会委员、中国食物营养科技战略产业创新联盟会长、国家健康中国推进专家委员会委员。

王华庆，中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家、中华预防医学会疫苗与免疫分会主任委员。主任医师、博士生导师。主要研究领域为疫苗针对疾病的监测与防控、疫苗效果评价、安全性监测等。作为主要技术负责人完成了扩大国家免疫规划的论证工作，主持了一系列国家级方案、规划、工作指南、规范的制定。在我国首次将循证医学的方法理念，应用于免疫策略的制定和疫苗效果系统评价。

郭建军，首都体育学院体医融合研究中心教授。1992年于北京医科大学公共卫生学院获学士学位，1995年于国家体育总局运动医学研究所获运动营养硕士学位，2010年于北京体育大学获运动人体科学博士学位。学会兼职：中国生物物理学会体育医学分会会长、中华预防医学会健康生活方式与社区卫生专业委员会副主任委员。