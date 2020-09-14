吴静：每个人都是自己健康的第一责任人

为响应“健康中国行动（2019-2030年）之癌症防治行动”号召，由北京白求恩公益基金会主办、人民网·人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”于9月11日在北京召开。论坛旨在普及肺癌防治知识，提升肺癌早筛早诊早治意识，多方助力，不断提升中国肺癌患者整体5年生存率，助力“健康中国2030”目标实现。

中国疾控中心慢病中心主任吴静表示，《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年，要实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，将总体癌症5年生存率提高15%。癌症预防、筛查、早诊早治和规范化诊疗水平的提升，有助于遏制癌症发病率和病死率的上升。

谈到癌症等慢病防控的关键时，吴静表示，每个人都是自己健康的第一责任人。主动尽早采取措施，加强预防，践行健康生活方式，定期防癌体检，密切关注癌症危险信号、接受规范化治疗是肺癌防控的关键。“后疫情时代，传染病防控和慢病防控不能截然分开，一定要在疫情期间加强对慢性病患者包括对癌症患者的关注和持续照顾。”吴静说。