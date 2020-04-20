癌症是可以预防的——打造防癌抗癌健康职业场所

2020年4月15日-21日为第26届全国肿瘤防治宣传周，今年的主题是“癌症防治 共同行动”。为做好此次宣传周活动，由中国疾病预防控制中心、人民网支持，中国疾控中心慢病中心与人民网·人民健康联合主办，多家媒体共同参与，开展系列活动，向大众普及“癌症是可以预防的”这一科学理念。

世界卫生组织指出：有1/3的癌症可以预防，1/3癌症可以早期发现，1/3癌症可以通过现有手段治疗延长生存。一般来讲，癌症并非突然发生，而是会经历一个较长的发展阶段，只要做到预防为主，避免那些可防可控的致癌危险因素、阻断发病过程，就有可能抑制或延缓癌症的发生。

癌症是指起源于上皮组织的恶性肿瘤，日常生活中较为常见，虽然恶性肿瘤的病因尚未完全了解，但目前较为明确的与癌症有关的因素可分为外源性和内源性两大类：如环境污染与职业性、个人生活习惯、遗传因素等都与癌症的发生或多或少的存在一定的关系。什么是“癌症性格”，它与职业场所环境有什么关系？如何才能打造防癌抗癌的健康职业场所？

2020年4月21号（周二）上午10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国疾控中心慢病中心主任、研究员吴静 ；中国疾控中心职业卫生所所长、研究员孙新进行视频访谈，与大家在线分享。

专家简介

吴静 ，中国疾病预防控制中心慢病中心主任，研究员，研究生导师。北京大学医学部流行病学与卫生统计学博士，哈佛大学公共卫生学院博士后。WHO慢病防控特别工作组委员；国家卫健委疾控局疾病预防控制专家咨询委员会专家；国家卫健委基本公共卫生服务专家委员会专家；中国科协联合国咨商工作生命科学与人类健康专业委员会专家；中华预防医学会健康生活方式与社区卫生专委会主任委员、中华预防医学会慢性病防控分会候任主委。

孙新，中国疾控中心职业卫生所所长、研究员。现任中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所所长；中国医学科学院基础医学研究所/北京协和医院基础学院客座教授；WHO职业卫生中国合作中心主任；第八届国家职业健康标准委员会主任委员；中国职业安全健康协会职业卫生专业委员会副主任委员；中国毒理学会灾害与应急毒理学专业委员会副主任委员，中国毒理学会理事；中华预防医学会肿瘤预防控制专业委员会常委。