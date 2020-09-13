县域医院怎样兜底慢病防控

【聊健康】

长期以来，看病难、看病贵都是一道民生难题。而县域医院是慢病防控的主战场，是县域百姓健康第一道堡垒，也是构建完整、全程的卫生与健康服务不可或缺的组成部分。推进县域医疗卫生诊疗水平发展和管理提升，能让广大老百姓在家门口享受到优质的医疗服务。然而，当前县域医院在管理和诊疗慢性心脑血管疾病方面仍存在不规范的现象，尤其是在心脑血管疾病人群早期筛查、合理用药和长期管理等方面需要进一步提升。

心脑血管疾病是我国重大的慢性病之一，具有较高致死、致残风险，已成为我国城乡居民死亡的首位原因。据统计，我国心脑血管疾病患者达2.9亿，其中脑卒中1300万、冠心病1100万、高血压2.45亿，心脑血管病患者住院总费用超过1000亿元，给我国医疗系统带来了沉重的经济和卫生负担。只有提高县域心脑血管疾病防治及县域医院综合管理水平，助力县域医院人才、技术、重点专科等核心竞争力建设，同时提高县域医院法制化、科学化、规范化、精细化、信息化管理水平，才能加速实现“大病不出县”的目标。

1.县域仍是慢病防控的短板

心脑血管疾病给我国带来了严重的公共卫生负担，而心脑血管疾病防控前沿和防治战线在基层。

中国心血管联盟副主席、苏州工业园区心血管健康研究院院长霍勇指出，自2009年新医改实施以来，国家始终坚持“以强基层为重点完善分级诊疗服务体系”。然而，随着我国医疗体制的改革和健康中国的建设，我们逐步发现县域仍是我国慢病防控的短板，县级医院的重要医疗卫生任务和其目前的医疗服务能力之间存在巨大差距。日前，在中国心血管健康联盟的指导下，苏州工业园区心血管健康研究院发起了“县域慢病防治助力工程”项目。霍勇表示，希望通过该项目的开展，通过各位专家的支持和社会各界的共同参与，助力基层医院提升服务能力和服务水平，以面对逐渐增加的心脑血管疾病负担，推动我国医疗体系的进一步改善，促进健康中国行动在基层的真正落地。

北京大学人民医院心脏中心副主任孙宁玲指出，全面提升县医院综合能力是强基层的关键，县域慢病防治助力工程遵循分级诊疗落地的实际需要，基于县域医院发展规划和学科建设需求，组织专家统一编撰了培训教材，以基层医院实用的诊疗技术和案例式教学为核心，重点聚焦心脑血管疾病等常见疾病管理标准与路径、规范用药、预后管理，临床研究解读以及医院综合建设等各项能力提升，全方位满足县域居民医疗服务需求。

据了解，“县域慢病防治助力工程”项目计划于2020年7月-11月期间开展，覆盖全国40家二级以上基层医疗机构，邀请20余位知名专家组建专家委员会，面向40家县级医院的院长、80位科室主任及700余位医师开展全方位培训。项目将首先通过启动会引发媒体和全社会对县域慢病管理的关注；其次组织权威专家撰写和修订培训教材，为项目后续交流提供规范的理论指导；第三步将在全国范围内针对医院管理者、心脑血管专科科主任、医生等人员开启线上和线下交流会。此举旨在整体提高县域医疗的综合管理和心脑血管疾病诊疗水平，促进落实分级诊疗和大病不出县的目标。

2.县域医院须走创新型发展道路

“从我国慢性病发病人数看，国家慢病防治工作的重心都在县域医疗机构，这就要求县域医疗机构的管理者，必须按照国家使命的要求重新打造县域医疗服务机构的管理体制、运行机制和服务模式。”中国医院协会疾病与健康管理专业委员会主任委员周生来指出，虽然对于重症疾病，县域医院的治疗能力不是一时半会可以提升得起来的，这需要一个漫长的过程，但慢性病的预防和管理是能够在短时期内迅速提升的。

周生来强调，慢性病不光要治，更要防，同时还要管。所以对慢性病要构建起院前的健康管理，院中的诊断治疗，院后的疾病管理，实现一体化服务。按照这样一个整体慢性病防治管理体系，县域医院可重新构建自己的组织架构以及人力资源配置，包括对临床专业人员的配置。从县医院院长一把手培训起，医院的组织架构，医院的定位，医院的经营运营等，必须得围绕整体国家战略去重新布局。例如高血压对心血管、脑血管包括肾的损害都非常大，那县域医院能不能都建一个高血压科，有独立门诊、病床。但与此同时，县域医院高血压科的大夫，看病方式又不能与大城市大型三甲医院的医生一样，不能坐等病人上门，而是要通过医共体，建立起纵横一体化的医疗服务模式，直接管到村，构建“三师一患”的服务管理模式，才能把高血压人群筛出来，再分高、中、低危管起来，这样的服务模式才能从根本上解决目前高血压防控薄弱的问题。周生来认为，县域医院完全可以走一条与城市大三甲医院不一样的发展道路。

此外，周生来强调，对于慢性病，光吃药是不行的，要对基层县域医院的医生赋能，打造六大处方一体化的慢病管理模式。除了药物处方，还要有饮食、运动、心理、睡眠等处方，只有这样，才能把慢性病管理落到实处。慢性病防控国家战略，在县域机构的落实要从院长、主任、大夫，三级培训开始。下一步，将以高血压为突破点，接下来就是糖尿病、冠心病、脑卒中，这四种慢性病做好了，其他的慢性病就都可以如法炮制。要知道，县域医院须走创新型发展道路，院长必得解放思想、更新观念，努力进行医疗服务创新的试点，这样才能为中国慢性病防控、基层医疗能力提升等多个方面提供支持，进而助力“健康中国2030”目标早日实现。

（本报记者 田雅婷）