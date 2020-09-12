2020中国肺癌防治高峰论坛在京举行

人民网北京9月12日电 “恶性肿瘤是我国居民死亡的最重要原因之一，其中，肺癌无论发病率还是死亡率，都排在恶性肿瘤的首位，因此，聚焦肺癌防治意义重大。”中国医学科学院肿瘤医院副院长高树庚在11日举办的2020中国肺癌防治高峰论坛上指出。

据国家癌症中心2019年发布的《全国癌症报告》显示，近十几年来恶性肿瘤的发病死亡均呈持续上升态势,每年恶性肿瘤所致的医疗花费超过2200亿，防控形势严峻。肺癌作为我国一大高致死率、高发病率的恶性肿瘤，严重危害我国人民的生命健康。

为积极倡导癌症预防，推动早筛早诊早治，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量，9月11日，由北京白求恩公益基金会主办、人民网?人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”在北京人民日报社新媒体大厦举行。

中国医学科学院肿瘤医院副院长高树庚在致辞中指出，癌症防治重在预防，预防是百年大计。近几十年来，国家通过不同层次、不同部门的共同努力，肺癌防治取得了显著成效。在肺癌发病率高居的情况下，通过早诊早治实现了5年生存率的提高。对于晚期恶性肿瘤，通过精准治疗、靶向药物、免疫治疗等来延长患者生命、提高患者生活质量。随着创新药物逐步纳入医保，商业保险、公益基金等多种方式共济，将给无数的癌症患者带去更多福音。

“今天各位专家、单位汇聚在这里，就是为了分享先进的医疗技术，交流疾病管理创新模式，助力癌症防治专项行动目标的早日实现。”北京白求恩基金会名誉副理事长陈少波在论坛上说道，希望通过今天的活动，为提升癌症患者治疗的可及性，帮助患者延长生命周期，提升生存率、降低发病率贡献一份力量，为患者带来更多的希望。陈少波表示，未来北京白求恩基金会将继续发挥公益平台的作用，推动医学专业人士、科研机构、医疗企业、新闻媒体、政府部门与社会组织凝聚合力，共建健康中国、共护人民安康。

人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰在致辞中表示，作为人民日报社人民网面向大健康领域规划打造的传播与服务平台，人民健康一直都在助力推动健康中国行动15项重大专项行动的实施。今年肿瘤宣传周期间，人民健康与中国医学科学院肿瘤医院、中国疾控中心慢病中心合作开展肿瘤防治系列科普宣传活动，取得了很好的社会反响。此外，人民好医生APP联合中国抗癌协会推出“癌症防治服务平台”，聚集优质资源，积极做好知识普及、早诊早治活动实施、专业培训与学术交流、诊疗新技术推广应用、患者服务与公益活动等相关工作，促进全民癌症防治，提高肿瘤早诊早治水平，全方位全周期保障人民健康。

“加强肺癌防治，将有助于提高整体癌症五年生存率，对构建健康中国的意义非常重大。”阿斯利康中国副总裁、企业事务及市场准入部负责人黄彬致辞称，未来企业将继续引进全球创新药物，同时优化目前正在推进的肺癌诊疗一体化方案，积极投资到多元化的企业社会责任事业中，造福中国患者，助力健康中国2030的早日实现。

在主题演讲环节，围绕“中国肺癌防治慢病化与综合管理”主题，中国疾控中心慢病中心主任吴静指出，慢病防控的关键和钥匙是在每个人的手里。在癌症防治方面，对于个人而言，要主动采取措施、越早越好、预防为主。具体要做好八件事，即尽早关注癌症预防、践行健康生活方式、减少致癌相关感染、定期防癌体检、密切关注癌症危险信号、接受规范治疗、重视康复、合理膳食等。

围绕“提高早筛早诊意识、加强肺癌防治”主题，国家癌症中心癌症早诊早治办公室副主任李霓分享说，肺癌的防控不仅是一个疾病问题，而且是一个公共卫生问题，一个经济问题。近年来，城市癌症早诊早治项目、农村癌症早诊早治项目、农村妇女两癌筛查项目和淮河流域癌症筛查早诊早治项目等由国家层面主导的重大公共卫生服务项目，体现了国家对于癌症或者肺癌筛查的高度重视，也取得了显著的成效。

围绕“肺癌诊疗现状及最新研究进展”主题，广东省人民医院终身主任吴一龙教授在连线中介绍了未来肺癌诊疗的4种模式：一是早诊早筛是未来的重要方向，国家已经布局助力。二是多学科综合治疗的团队，包括手术、放射治疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗。三是提高药物可及性与可支付性。四是价值医疗优化肺癌诊疗决策，包括医疗的有效性、安全性、强调患者生存质量等内容。

围绕“提升优质创新药可及性、助力提升肺癌患者5年生存率”主题，国家卫生健康委卫生发展研究中心医保研究室主任顾雪非建议，改变以住院报销场景为中心的制度设计，推动日间服务的发展，提高资源利用率。推进DRG等新兴的付费方式，激励医院去积极使用创新好药。探索商业健康险、医疗互助，夯实政府主导的医疗救助的托底保障功能。尝试创新支付方式，包括医保跟企业之间的创新支付、医保跟医疗机构之间的结算以及医保跟患者之间的结算。

在圆桌论坛环节，国家卫生健康委卫生发展研究中心医保研究室主任顾雪非、广东省人民医院终身主任吴一龙教授、中国医学科学院肿瘤医院内科主任王燕教授以及阿斯利康中国助理副总裁、肿瘤业务部肺癌治疗领域负责人朱家康，围绕“关注肺癌患者治疗需求、探索更优治疗方案和创新模式”进行了精彩的探讨与交流。

论坛最后，广东省人民医院终身主任吴一龙教授、中国医学科学院肿瘤医院内科主任王燕教授就肺癌一线用药治疗、患者经济负担、优质创新药进入医保、靶向治疗等热点回答了媒体记者的提问。