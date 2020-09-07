专家：重视肝癌预防 健康生活方式是关键

在我国高发恶性肿瘤中，肝癌位居前五。2019年国家癌症中心发布的癌症统计数据显示，2015年恶性肿瘤死亡顺位中，肝癌仅次于肺癌位居第二。发病率高、致死率高是肝癌的两大特征，北京协和医院肝脏外科主任医师毛一雷表示，中国每年新发肝癌患者占世界新发肝癌患者的一半，主要原因是我国乙型肝炎携带者基数很大。

乙肝携带率下降 脂肪性肝炎人群扩大

在毛一雷看来，我国之所以肝癌基数较大，主要原因是80年代终末期，我国有大量人口是乙肝病毒携带者，在肝癌患者中由乙肝引起的肝癌占据很大比例。

北京大学肿瘤医院副院长沈琳表示，如今，随着乙肝疫苗的广泛使用，乙肝病毒携带率逐年下降，由乙肝导致的肝癌患者数量也呈逐渐下降趋势。

沈琳认为，随着社会生活方式的转变，我国肝癌高危人群也逐渐有所改变。她表示，除了乙肝病毒携带者有可能患肝癌外，饮食不健康及滥用药物也会导致肝损伤，使肝功能下降，进而诱发肝癌。

“在西方丙型肝炎、酒精性肝硬化、脂肪性肝炎人群是肝癌主要高危人群。”毛一雷表示，如今在我国，脂肪性肝炎人群也呈逐渐扩大趋势，可能会在未来成为我国肝癌主要高危人群。

肝癌可防可治 尽早介入效果显著

如何应对肝癌这个健康“杀手”？沈琳明确表示，肝癌是可防可治的。她讲到，在预防方面，疫苗能防止成为乙肝病毒携带者，健康合理的饮食习惯和适量运动能避免患有脂肪性肝炎，从而大概率降低了肝癌发生的可能性。

“如果肥胖且伴随脂肪肝，需要调整饮食结构并减肥做适量运动。”沈琳称，肥胖会影响肝功能的代谢水平，饮酒等不良的生活习惯，也会对肝脏产生一定程度的危害，健康的生活方式是预防肝癌的关键手段。

在治疗方面，沈琳表示，尽早治疗是延长肝癌患者生存期最有效和成本最低的方式，基层医院增强肿瘤患者诊疗水平有助于提高患者生存质量和生存期限。如今，随着诊疗水平的提升，晚期肝癌患者三年生存率已有所提高。

毛一雷补充到，患者在求医的过程中，不仅要担负医疗费，还可能承担着异地就医的住宿、饮食，陪护人员的就业、就学等压力，解决患者的医疗费用对提高患者的生存率大有助益。

“希望社会各界在关注肝癌患者生存率的同时也多关心他们的生活质量。”毛一雷呼吁称。