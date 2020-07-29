世卫组织称新冠使消除肝炎更艰难

据新华社日内瓦7月27日电 （记者刘曲）7月28日是世界肝炎日。世界卫生组织总干事谭德塞27日说，尽管全世界在消除肝炎方面已取得不少成就，但新冠疫情加速蔓延让消除肝炎之路变得更加艰难。

谭德塞在当天的记者会上表示，新冠大流行的影响远远超出病毒本身造成的痛苦，许多基本保健服务因此中断。例如，新冠疫情中断了部分地区的肝炎预防、检测和治疗服务，有限的人力、资金等也被更多地转移到疫情防控和经济复苏上，这意味着人们有可能失去在消除肝炎方面已经取得的成果。

世卫组织27日发表声明说，虽然许多国家在抗击肝炎方面进展显著，但在一些地区，特别是在撒哈拉以南非洲地区，乙肝疫苗覆盖率仍较低。此外，乙肝母婴传播依然是重大挑战之一，希望各国再接再厉，通过加强病毒检测、疫苗接种等措施预防乙肝母婴传播。

据世卫组织介绍，设立“世界肝炎日”旨在提高人们对病毒性肝炎的认识。今年的活动主题是“没有肝炎的未来”，重点是在母亲和新生儿中预防乙肝。