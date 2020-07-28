2020年世界肝炎日 聚焦慢性乙肝防治

今天是第10个世界肝炎日，为响应世界卫生组织“没有肝炎的未来”号召，在国家卫生健康委部署下，中国肝炎防治基金会围绕我国肝炎日宣传主题“积极预防 主动检测 规范治疗 全面遏制肝炎危害”展开系列宣传活动，多维度探讨我国肝炎防治现状和对策。

据基金会相关负责人介绍，病毒性肝炎是全球和我国主要的卫生挑战，其中乙肝和丙肝影响到全球3.25亿人，每年导致140万人死亡。国家卫健委疾控局发布的《2019年全国法定传染病疫情概况》显示，病毒性肝炎依然是我国法定报告传染病中报告病例数第一的乙类传染病。据估算，我国乙肝病毒感染者约7000万人，丙肝感染者约790万人，每年约33万人死于乙肝或丙肝感染导致的肝硬化和原发性肝癌。

中国肝炎防治基金会聚焦乙肝防治难点

2016年在世界卫生组织在日内瓦召开的第69届世界卫生大会，通过了全球消除病毒性肝炎公共卫生威胁的目标。要求在2016年至2030年期间，新发肝炎感染病例减少90%，死亡病例减少65%。

中国肝炎防治基金会常务副理事长兼秘书长杨希忠表示，目前我国乙肝防治与世界卫生组织提出的目标差距最大的有三方面：(1) 乙肝的诊断，世界卫生组织要求乙肝诊断率为90%，目前我国只有18%乙肝患者被诊断；(2) 治疗率，世界卫生组织要求乙肝治疗率达到80%，现在我国只有11%患者接受治疗；(3) 少数高病毒水平母亲的新生儿可发生乙肝病毒母婴传播。

从乙肝的预防到治疗，中国肝炎防治基金会近年来开展了一系列项目。该基金会负责人表示，通过乙肝防控基金、天晴肝病研究基金、王宝恩肝纤维化研究基金，提高基层医疗卫生人员、疾控人员的科研和业务能力。针对乙肝感染高危人群，设立乙肝母婴“零传播”工程项目，组织专家编写了《乙肝母婴阻断临床管理流程》，使高病毒载量乙肝孕妇阻断率达99.3%。“中国消除乙肝临床研究平台”开始于2012年，已发展为全国最大的乙肝患者注册大数据平台，为近20万乙肝患者提供随访服务，为世界卫生组织和我国卫生健康部门的肝炎防治政策制定提供有力的数据支撑。近三年来，主办或承办了十多场国际、国内学术会议，组织肝病专家、医疗工作者分享交流乙肝防治新进展。

针对慢性乙肝治疗，2018年发起“中国慢性乙型肝炎临床治愈工程项目（简称珠峰项目）”，帮助符合条件的患者实现临床治愈的梦想，目前已遍布31个省、市、自治区。为了研究降低乙肝患者肝癌发生率和病死率的新方法，日前启动 “中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”，由张文宏团队提供技术支持，举全国肝病专家智慧，优化抗病毒治疗方案。

杨希忠指出，今年以来，针对新冠疫情防控需求，肝基会开展多种形式网络平台教育工作，开展2020年亚太肝病学会年会直播、空中课堂、在线答疑、科普直播等多种活动，服务广大基层医生和肝炎患者。

汇聚中国专家智慧 乙肝临床治愈超千人

目前慢性乙肝还无法彻底治愈，但是经核苷类药物治疗1年以上的部分患者（HBV DNA检测不到、表面抗原定量水平低于1500IU），采用序贯或联合聚乙二醇干扰素治疗的优化治疗方案，可以实现30%-50%的临床治愈率，极大地改善其生存质量，有效预防肝硬化、肝癌的发生。

中山大学附属第三医院感染科高志良谈到，中国肝炎防治基金会发起的“中国慢性乙型肝炎临床治愈（珠峰）工程项目”，目前覆盖312家医院，近万名患者加入项目，实现临床治愈乙肝患者1400多人。

同时，项目组织专家经多次讨论，编写《中国慢性乙肝临床治愈技术流程》，组织开展乙肝临床治愈大讲堂活动，培训医生超过8000名，提高各级医生乙肝诊疗水平，造福更多慢乙肝患者，实现临床治愈梦想。

“绿洲项目”启动 探索降低乙肝肝癌发生率

原发性肝癌是目前我国第4位常见恶性肿瘤及第2位肿瘤致死病因，且85%的肝癌患者具有乙肝病毒感染的背景，严重威胁我国人民的生命和健康。

随着乙肝抗病毒药物的广泛应用，核苷（酸）类药物可降低乙肝相关肝癌的发生率，但不能完全阻止肝癌的发生，《中国慢性乙型肝炎诊疗指南2019版》指出，干扰素能够进一步降低乙肝相关肝癌的发生，对于优化抗病毒治疗方案，最大限度降低乙肝患者肝癌发生率具有重要意义。

为此，中国肝炎防治基金会在全国开展 “中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”，举全国肝病专家智慧，进一步优化临床治疗路径，最大程度地降低肝硬化和肝癌发病率及病死率。

复旦大学附属华山医院感染科张文宏谈到，“绿洲项目”计划在全国筛选100多家项目医院，三年内入组慢乙肝患者20000名，建立长期的抗病毒治疗数据库，对5年内的肝癌发病率进行科学研究，探索中国干扰素抗病毒治疗降低肝癌临床技术规范。

积极开展健康扶贫，帮扶基层单位

中国肝炎防治基金会积极响应国家号召，开展健康扶贫，聚焦中西部贫困地区、革命老区肝炎防控薄弱环节。在新疆、西藏、江西、山西、陕西、河南等地，以强基层为主要目标，以技术扶贫为切入点，不断提升当地医疗卫生机构的肝炎防治能力。

2018、2019连续两年开展中央财政支持社会组织示范项目，推动西藏自治区新生儿乙肝疫苗接种工作，使99%的基层医疗卫生人员基本掌握了乙肝疫苗接种专业知识，为进一步降低西藏新生儿乙肝感染率奠定了坚实基础。

新疆基层肝病医生培训项目共培训116名基层骨干医生，其中70%来自县级医院，47%来自南疆四地州，培训后70%以上的学员较熟练掌握了常见肝病诊疗技术。

2019年8月和2020年7月，中国乙肝防控培训学院分别走进江西于都和河南信阳，培训当地各医疗机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心医疗卫生人员超过300名，捐赠了3万份肝炎防治宣传手册和16万人份乙肝检测试剂。

同时，为了减轻肝病患者经济负担，促使其接受科学正规的治疗，提高依从性和生活质量，2019年，共捐赠长效干扰素近7万支，价值超过5000万元，受益患者7100多名，其中西部地区和贫困患者1280人。

杨希忠强调，肝炎防治是一项长期的系统工程，在新冠疫情常态化管理下，中国肝炎防治基金会将不忘初心，牢记使命，持之以恒推进肝炎的防、治、教、研、管，为全面建成小康社会贡献力量。