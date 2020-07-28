世界肝炎日：走出乙肝误区 保障乙肝患者合法权益

2020年7月28日是世界卫生组织确定的第十个“世界肝炎日”，今年主题是“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”，旨在号召公众积极主动接种肝炎疫苗，主动进行体检了解肝脏健康状况，慢性病毒性肝炎患者接受规范的抗病毒治疗，全面遏制病毒性肝炎对人类健康的威胁。

我国病毒性肝炎防治形势依然严峻

国家卫健委疾病预防控制局发布的《2019年全国法定传染病疫情概况》显示，病毒性肝炎依然是我国新发病数居首位的乙类传染病，其中乙型肝炎的发病总数所占比例属最高。

据专家介绍，多年来，我国病毒性肝炎防治工作不断加码，推进国家免疫规划，全面开展预防乙肝母婴传播工作，加大规范性的治疗和管理，防治工作取得显著成绩，但由于长期积累的乙肝、丙肝等病毒携带者和患者人群基数大，加之社会力量动员不足，公众认识局限，病毒性肝炎的防治任务仍然十分严峻。

目前我国乙肝患者众多，这除了疾病给患者带来的风险与负担，乙肝患者往往还面临着就业、婚姻、教育、社交等各种排斥。尽管我国从2007年开始，就已经开始立法对乙肝携带者的合法权益进行保护，但当前实际生活中仍有“乙肝歧视”现象存在。

关心关爱乙肝患者需凝聚各界力量

全面消除歧视有待大规模的知识宣传，为消除公众误区，很多政府机构、专家学者、媒体等各界力量也一直在致力于向公众科普乙肝防治知识，消除根深蒂固的乙肝歧视现象，引导公众正确理解乙肝传播途径，共同为乙肝患者提供正常的学习、工作环境。

阻断乙肝传播，提高乙肝患者用药可及性，清除肝炎威胁一直是社会关切的公共卫生问题。由于乙肝患者需要定期检查，及时长期的服用抗病毒治疗药物，对于家庭和社会也是一个沉重的负担。

“福气保爱肝福利计划”公益海报

据正大天晴润众产品线相关负责人介绍，正大天晴专注肝病药物的研发三十年，上市了抗炎和抗病毒一系列药物，在合成技术、制剂工艺、辅料处方等方面实现了诸多创新。同时，为了让更多患者受益，正大天晴还联合多方力量联合开展“福气保爱肝福利计划”，针对不同患者引导规范用药、提供个性化智能用药提醒、健康体检、乙肝报告解读等多项服务，为乙肝患者健康保驾护航。

专家表示，乙肝病毒的传染途径主要是血液、母婴和性接触，不经呼吸道和消化道传播。日常学习、工作或生活接触，如在同一办公室工作、握手、拥抱、同住宿舍、同一餐厅用餐和共用厕所等无血液暴露的接触，并不会传染乙肝，乙肝也不会通过蚊虫传播。

而对于乙肝患者来说，也需摆正心态，走出自我束缚，消除对乙肝疾病的恐惧和自卑心理，正确认识乙肝病毒，不要讳疾忌医，要及早前往正规医院进行诊治，接受科学的、系统的诊疗，走上身心健康之路。

随着乙肝治疗不断取得突破性的进展，长期有效的抗病毒治疗能够明显延缓病情进展，减少肝硬化、肝癌的发生。患者也可以做到跟正常人一样的生活。相信通过社会各界的不断努力，正面引导并宣传乙肝科普知识，用实际行动关爱乙肝患者，保障其合法权益，我国的病毒性肝炎防治工作将不断取得进步。