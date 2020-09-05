宣传健康县域理念 "健康县域宣传月"正式启动

9月4日，为有效助力推进县级医院综合能力提升，中国县域医院院长联盟携手人民网·人民健康，于江苏省苏州市共同举办了健康县域宣传月启动及专题上线发布会。

中国县域医院院长联盟与人民网·人民健康将分别依托自身的资源优势和宣传优势，在每年9月15日—10月15日“健康县域宣传月”期间，以健康中国行动15个重大专项在县域的落地案例为主线，举办系列相关宣传教育活动。

中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院教授霍勇致辞

中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院教授霍勇在会上致辞中表示，“大病不出县”是国家医改的战略目标，“健康县域宣传月”项目将致力于联合社会各界力量，聚合优势资源，针对健康中国15项行动的具体方向开展全方位的健康宣传以及教育，突破县域健康行动推广难点，确保“健康理念”落在实处，促进“健康县域”的实现。

中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝发言

中国县域医院院长联盟秘书长孔灵芝在会上介绍，宣传月相关活动计划联动院士、政府官员、学科专家、县域医院院长、企业家、媒体等多方资源，搭建服务于县级医疗卫生发展的沟通合作平台，共同推动基层医疗机构管理能力和医疗服务能力的提升，以促进我国医改分级诊疗目标的达成。

据悉，人民网·人民健康健康县域专题将同期上线。今年健康县域宣传月期间，双方初步计划举办现场直播会或直播论坛36场，学术大咖专访30场，企业家专访5场，健康三人行讨论35场，其中包括县域医院院长云论坛，医院综合能力提升直播会，专科建设能力提升直播会等活动。

此外，人民网·人民健康还将在人民党建云平台开设“县级公立医院党建”专区，打造全国县域公立医院智慧党建模式，助力夯实医院党组织建设，在人民网和人民健康全媒体服务平台上，积极宣传县级医院党建工作、典型实例与改革经验。

中国县域医院院长联盟相关负责人和人民网·人民健康相关负责人出席了宣传月启动仪式。