腹型肥胖人群患糖尿病风险特别高

最新发布的流行病学数据显示，中国18岁以上成人糖尿病患病率已高达12.8%，比2017年公布的统计数据10.9%，足足上升了1.9%！据此推算，中国成人糖尿病患者人数为1.298亿！广东省医学会内分泌学分会主任委员、中山大学附属第一医院内分泌科主任李延兵教授介绍，糖尿病的发病率越来越年轻化，30-40岁人群已渐成“主力军”，她提醒，具有高危因素的人群一定要早筛早诊早治，特别是腹型肥胖人群。

很多人都知道，“三多一少”——多饮、多尿、多食、消瘦是糖尿病的典型症状。“但问题是，现在有典型症状的患者非常少，很多患者的症状并不明显，这种情况在中青年糖尿病患者中更为多见。”李延兵介绍，“三多一少”症状不明显的危害体现在，糖尿病不容易被发现。有不少患者是体检时发现的或者是做术前检查、分娩等时发现的。还有一部分患者等到出现了糖尿病并发症时才发现自己得了糖尿病，这时往往已经错过了治疗的最佳时机。

“三多一少”症状不明显的另一个危害就是，即使明确诊断后，由于没有明显的不适感，甚至没有任何症状，很多患者会觉得治不治也没有什么，反正并发症要好多年后才出现，能拖就拖，或者不坚持规范治疗，结果错过“治疗时间窗”，导致过早出现各种并发症，影响生活质量和寿命，也给家庭带来巨大的经济负担。

另外，需要特别提醒的是，腹型肥胖的高危人群更要特别小心。李延兵介绍，很多人觉得BMI正常就不用担心糖尿病，但是BMI正常的人也可能是个“隐形胖子”，就是脂肪都堆积在腹部，肚子特别大，临床观察发现，这类人患糖尿病的风险特别高。（全媒体记者张青梅）