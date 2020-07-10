直播预告：可以逆转的糖尿病前期

糖尿病作为一种比较常见的内分泌代谢性疾病，已经成为全球发病率极高的慢性非传染性疾病。最令患者痛苦的是患病后需要长期治疗且无法根治，给患病家庭和社会都带来了极大的精神和经济负担。

早期的糖尿病可能仅仅表现为血糖值升高，但随着病情加重，会逐渐体现为“三多一少”，并引发各种急慢性并发症，增加了患者致残致死的风险。由于肾脏损害，患者经常会出现严重高血压，水肿，继而出现一系列肾功能不全的症状。同时眼部和四肢也会受其影响，发展为糖尿病视网膜病变，糖尿病足等。

糖尿病危害多种多样，及早发现，科学地进行综合管理，就能有效阻止和减少并发症的发生。

7月13日10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请四川大学华西医院内分泌代谢科主任童南伟做客直播间，和大家分享糖尿病早期的治疗和疾病预防，欢迎大家观看。

专家介绍

童南伟，四川大学华西医院内分泌代谢科主任，博士生导师。

中华医学会内分泌分会常委，中国医师学会内分泌代谢医师分会常委，中华医学会内分泌分会糖尿病学组组长，中华医学会内分泌分会肥胖学组副组长，中华医学会医疗事故鉴定专家库专家，国家卫计委合理用药专家委员会内分泌代谢病组专家。四川省卫计委内分泌代谢病首席专家，四川省医师协会内分泌及糖尿病专委会主任委员。

擅长

糖尿病与肥胖症；甲状腺疾病；内分泌代谢疾病，尤其对疑难与少见和罕见病的治疗有一定的经验和更多的兴趣。

糖尿病有哪些症状？

糖尿病早期，许多患者可能并没有症状，或者没有明显的“三多一少”的表现，即多饮、多食、多尿、消瘦。也有一些早期病人症状并不典型，如仅仅体力不如以前，觉得最近没劲，没精神。甚至有的人仅仅觉得口渴，在晚间起夜次数增多等。另外也有女性患者会表现为皮肤瘙痒或者泌尿感染。

如果感觉出现这些症状，都可以到医院进行空腹血糖检测来筛查是否患有糖尿病。为了避免进一步发生严重的并发症，需要早检查，早治疗。

糖尿病有哪些分型？

糖尿病总共分为4型，分别为1型糖尿病、2型糖尿病，继发性糖尿病和妊娠糖尿病这4型。其中常见的主要有1型和2型，1型常见于20岁以下人群，2型糖尿病可以理解为成人及老年糖尿病，目前有年轻化的趋势。继发糖尿病大部分指继发于其它疾病，在原发病治疗有改善后，糖尿病也会有改善。妊娠糖尿病是指的怀孕期间，一般在24-26周做糖筛时发现血糖升高。

如何收看直播：

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