“后疫情时代的互联网医院建设与发展”研讨会在京举办

人民网北京9月1日电 党的十八大以来，党中央、国务院高度重视互联网医疗发展，多项举措接连发力，成为互联网医疗发展的助推器。近日，人民网·人民健康举办“后疫情时代的互联网医院建设与发展”研讨会，来自互联网医疗相关监管部门、专家和行业代表就互联网医院的发展与建设方面的相关问题进行了探讨交流。

新冠肺炎疫情期间，实体医疗机构和互联网医疗企业纷纷开通线上互联网诊疗或互联网医院，为患者开辟线上就医通道，互联网医院成为战疫的“第二战场”。互联网医院通过提供在线咨询、预约诊疗、网络家庭医生等服务，进一步改善医疗服务成果，满足群众多样化、多层次、个性化的健康需求。

互联网医院相对于传统医院，正处于“草创阶段”，行业规范、行业监管都有待完善。如何协调互联网医院与公立医院之间的关系，进一步规范互联网医院的发展，利用互联网医院规范慢病管理，是互联网医院在发展过程中需要面对和解决的问题。

国家卫健委远程医疗管理培训中心主任卢清君认为，互联网医疗的定价和技术问题是限制互联网医疗医保支付的难题。医保信息安全、隐私、电子医保支付凭证、电子签名安全性、电子票据等问题，都需要逐一解决。

“‘互联网+医保’未来的发展趋势有两种路径。”国家卫生健康委卫生发展研究中心医保研究室主任顾雪非提出，“互联网+医保”未来的发展可按照传统思路，有条件、有标准的服务项目报销，也可以在整合型医疗服务的大背景下，医共体打包付费。

国家卫健委医院管理研究所医疗信息化研究部主任舒婷指出，互联网医疗仍在高速发展，需要不断完善相应的规范标准，包括完善医院信息化标准，夯实医院信息化基础，实现线上线下一体化。

在互联网医院发展和建设方面，浙江大学医学院附属第二医院副院长丁克峰表示，在互联网医院的建设过程中，服务内容要从外沿服务延伸到医疗服务的核心区域，可以将线下医院内的诊疗流程在线上进行重塑，提供更加深入的医疗服务，真正实现便民、惠民。

“规范互联网医院的发展，行业协会要多发挥行业自律的作用。”好大夫CEO王航认为，互联网医院属于新生事物，政策方面会滞后于这些新生事物的发展，现阶段该领域缺乏成熟完备的监管体系，行业自律显得尤为重要。