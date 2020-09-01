专家：互联网医院数据安全需引起重视

经疫情考验后，互联网医疗获得了各界的推崇，同时国家卫健委、国家医保局等出台了多个文件，在政策的“加持”下，互联网医院在全国范围内迅速发展，其医疗数据安全问题也日趋受到重视。

近日，在人民网·人民健康举办的“后疫情时代的互联网医院建设与发展”研讨会上，“互联网医院数据安全”成嘉宾们讨论的焦点。

“互联网医疗在医院的应用推广，其实已经有了标准可参考，其中也包含了网络安全管理的各种要求。”国家卫健委医院管理研究所医疗信息化研究部主任舒婷指出，《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，已经分级分阶段对医院的互联网端服务进行评估和指导。

同时，她也指出，互联网医疗仍在高速发展，在此过程中，还需要不断完善相应的规范标准，包括完善医院信息化标准，夯实医院信息化基础，实现线上线下一体化。

首都儿科研究所医工处处长于雪梅指出，当前互联网医疗的模式与传统医疗模式有很大不同，互联网医疗模式中涵盖的不同端点，会产生大量的医疗数据。这些数据是进行数据分析、建模、AI以及健康管理的基础，目前在数据的采集、存储、交换和处理的全部流通过程中缺少相应的使用规范，需要制定明确的政策标准以减少安全隐患，同时需做到必要的知情同意。

“医疗数据中的患者隐私安全尤其需要重视，包括图文、影像、可穿戴设备等多模态的数据。”于雪梅建议，应明确数据使用规范，确定隐私范围。在互联网诊疗过程中，医院会考虑到需要做哪些安全防范，但是希望在与全链条发生供给关系的时候，还需要有明确的管理流程。因此，她建议，监管平台除了业务监管之外，还应该会有安全监管，这样医院去做互联网诊疗时才会有更安心的保障。

同时，于雪梅提出，要重视责任追溯问题，在信息交互和审批等环节需要建立可追溯的机制。以处方流转为例，处方是不可篡改的，如果流转出去的处方被篡改后，需要确定篡改环节以追溯医疗责任。