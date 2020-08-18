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种的牙也要好好刷

北京大学首钢医院口腔科副主任医师  张  蓉

2020年08月18日07:26 来源：人民网-生命时报

　　随着口腔修复技术的发展，种植牙因其不会破坏邻牙形态、防止牙槽骨萎缩吸收、形态逼真、美观舒适、异物感小等优点，受到越来越多患者的青睐。但这并不意味着安装上种植牙就一劳永逸了。

　　牙齿是通过牙龈、牙周韧带和牙槽骨等牙周组织，将牙根牢牢固定于牙槽骨内，而牙周炎会导致牙齿松动乃至脱落。种植牙将模拟牙根的种植体固定于牙槽骨内，除了无法恢复牙周韧带的感受外，其他与正常牙相似。也正因此，种植牙也会因不良口腔卫生导致的细菌感染，造成其周围牙龈、牙槽骨发生慢性炎症，即种植体周围炎。若不及时治疗，就会造成牙龈退缩，种植体暴露甚至脱落。所以，要想种植牙寿命更长，仍要搞好口腔卫生。

　　1.重度牙周炎患者不建议进行种植牙修复，无牙周炎者术前要进行彻底的牙周治疗（即洗牙），戒除吸烟等坏习惯。

　　2.种植牙修复后要养成良好的口腔卫生习惯，保持口腔清洁：选择合适的牙刷，掌握正确的刷牙方法；种植牙之间、种植牙和天然牙之间的间隙要重点清洁，可使用牙线、牙间隙刷、水牙线等进行清洁；必要时可辅助使用漱口水，但不能用其替代刷牙；不用种植牙咬硬物。

　　3.种植牙修复后每6~12个月一定要去医院复查，及时发现早期感染，必要时还需要拍牙片；定期洗牙能去除菌斑、结石，以保证种植牙的使用寿命。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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