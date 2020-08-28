认真刷牙吧 可以防癌

近日，哈佛大学学者进行的一项研究显示，牙龈疾病会使食道癌和胃癌发病风险增加50%。这项研究共对20多年间近15万人进行了分析，在22~28年调查中，199人罹患食道癌，238人罹患胃癌。

研究显示，有牙龈疾病史的人患食道癌或胃癌的风险增加了43%和52%；掉两颗及以上牙齿的人患食道癌和胃癌的风险提高了42%和33%。如果同时有牙龈疾病史并掉牙的人，患胃癌的风险增加了68%。

进一步分析发现，口腔中常见的细菌如福赛斯坦纳菌、牙龈卟啉单胞菌与食道癌发病有关，不注意口腔卫生及牙龈疾病则增加导致胃癌风险增加的细菌滋生。

其实口腔不洁除了会增加癌症风险外，还有多项研究表明还会增加患脑出血、哮喘、心脏病及肾脏病等风险。

而较轻的牙龈疾病通常可通过维持良好的口腔卫生来治疗，比如每日刷牙两次和使用牙线清洁牙齿。相关数据显示，2016年我国仅有36.1%的成人每天刷牙2次；我国65岁至74岁老年人存留牙数是22.5颗。此外，中国传统的送礼佳品糖、烟和酒都是导致口腔疾病的罪魁。

保持口腔健康，具体请看《中国居民口腔健康指南》，要点：

1.每天至少刷牙2次，晚上睡前刷牙更重要，还要记住饭后漱口。

2.做到每人牙刷口杯不混用；个人可根据自己所需选用牙膏和牙刷，提倡使用含氟牙膏预防龋病。

3.提倡用水平颤动拂刷法刷牙；牙刷一般每3个月左右更换一次。如果刷毛发生弯曲或倒伏，需立即更换。

4.提倡选择牙线或牙间刷辅助清洁牙间隙。可适当使用漱口水和口香糖。

5.尽量减少吃糖次数，少喝碳酸饮料；晚上睡前刷牙后不能再吃东西。

6.吸烟可使罹患牙周病风险增高5倍；孕妇吸烟或被动吸烟，还可引起胎儿口腔颌面部畸形。

7.提倡每年洗牙一次。洗牙过程可能会轻微出血或短暂牙齿敏感，但一般不会伤及牙龈和牙齿，更不会造成牙缝稀疏和牙齿松动。

8.每年至少进行一次口腔健康检查。如果口腔出现不适、疼痛、牙龈出血、异味等症状应及时就诊。

9.及时修复缺失牙齿。

10.选择正规医疗机构进行口腔保健和治疗，以防发生交叉感染等。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）