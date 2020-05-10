五招助你“罩”住牙周炎

新冠肺炎疫情让不少人都减少了不必要外出。不过，有些有牙周炎的人可能坐不住了，“医生让我1-2个月就去医院复查，这治疗我还怎么做？”别急，北京口腔医院牙周科的季瑾医生告诉你，怎么和牙周病一起宅在家。总结起来就是，刷好牙，用牙线，多吃蔬菜水果，少吃坚硬食物，保持作息，有效休息。如果太疼了，去医院，戴口罩，量体温，做好防护很重要。

首先，不要过于焦虑。绝大部分的牙周病是一种慢性的疾病，如果维护得当，它很少会在几个月内出现迅速的恶化。牙周病是个慢性子，一时半会儿走不了，但是咱们可以用自己的努力弄个“金钟罩”封印住它，不让它在这时候出来捣乱。真要出来了，咱就上医院，让医生给它揍趴下再把罩子给它扣上。

第二，不必急于去医院，由于口腔治疗的特殊性，超声波洗牙产生的水汽等在诊室内不易扩散，交叉感染风险较大。所以，疫情防控时期尽量少来医院。

第三，做好日常维护，只有清洁到位，才能让那些牙周致病菌无所遁形。即使它占了C位，你也能在它产生破坏作用之前，赶跑它。

一定要好好刷牙、有效刷牙：再次强调一下，怎么有效刷牙，刷多长时间非常重要，一定要保证每次刷牙不短于3-5分钟。与其一天刷5次每次30秒，还不如只刷2次，每次超过3分钟。再有，不要害怕刷牙出血。殊不知，出血就说明没刷干净，让细菌在你牙或牙床上占C位时间太长了。所以，一看刷牙出血了，就更要好好刷了。一定要刷到靠近牙根的地方，也就是说不仅要刷牙面，还要刷到牙肉或牙龈。

学会使用牙线，做好齿间清洁：除了刷牙，大家还得准备个武力值高点的武器，就是牙线。要知道，细菌这个家伙，虽然比病毒大，但是我们也看不见它，它最喜欢的地方，就是牙刷进不去的地方，比如说牙缝之间。所以，学习用牙线，好好利用这个武器，我们的战斗力至少增加1倍。

日常饮食也要注意：少吃那些过于坚硬的东西，什么硬榛子壳、酒瓶子盖可千万别咬，得了牙周炎，牙齿更得省着点儿用。如果您已经有冷热敏感的症状了，就别再吃过凉过热的食物了，刷牙漱口用温水吧。为了自己好受一点儿，千万别怕麻烦。多吃蔬菜水果，这些粗纤维食物在口内咀嚼过程中有自我清洁的效果，也有利于全身健康，多吃没有错。

规律作息，保持抵抗力：这会儿宅家里，生活习惯容易乱，熬夜看剧，再想想病毒和疫情，精神压力一大，容易让自己的全身抵抗力下降，这个对牙周病也不好。特别容易让慢性病急性发作。牙周炎平时没什么症状，真要是急性发作，也有可能出现全身发热，伴牙龈的剧烈疼痛和溃烂。所以，还是尽量保持规律的作息时间。

牙周炎肿痛这样处理：那得看严重程度。如果您觉得疼肿可以耐受，那可以自己在家处理。首先，还是保持口腔卫生，养成刷牙、用牙线的习惯。再有，可以使用漱口水，加强口腔的清洁。最后，适当服用一些抗生素和止痛药。但是，服药只能3-5天。如果还是没有好转，您还是得上医院。疼肿得太厉害，吃药都不能缓解，或者出现明显的不能止住的牙龈出血，请您及时上医院做急症处理。一般的牙周病都会在一两次复诊后得到缓解。来医院的时候，一定得戴口罩，做好防护，注意安全。

文/季瑾（北京口腔医院）