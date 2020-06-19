同是种植牙，为啥有人能用一辈子？

种植牙目前是缺牙优选的一种修复方式，因美观、稳固、微创、寿命长、不伤邻牙，被誉为“人类的第三副牙齿”。据新闻报道，种植牙最长使用寿命的世界纪录由瑞典人Sven Johansson保持，1967年接受了全口种植牙手术，现已使用了50余年，且记录每天都在刷新。

种植牙寿命与患者的个人维护息息相关，以至于决定种植牙的使用寿命，那么，如何正确维护呢：

1、种植牙修复完成后，要有一个循序渐进的负重习惯过程，以免负荷过大，影响种植牙的使用寿命。种植牙虽然可以吃肉咬骨头，但也不可以用力过猛，种植牙就像原有的真牙一样，受到硬物的磨损时间长了，也会有损坏，所以要像真牙一样做好保护。

2、做好口腔与种植牙的日常清洁。日常中可以选择软而弹性好的牙刷，同时配合牙线、冲牙器、漱口水使用。

3、定期复查与维护。定期洗牙，能有效清除牙菌斑与牙结石。同时检查种植体情况，如有异常及时处理。

4、对于抽烟的朋友来说，种牙后最好要戒烟。烟渍也会影响种植牙的寿命，更加需要定期洁牙和定期口腔检查。

所以，为什么有些人能用一辈子？这就是很重要的原因。种植牙除了要选择正规专业的医院及医生外，术后的维护和保养也非常重要。