有人牙齿不完美，想做正畸（牙齿矫正），但是心里又有很多顾虑。目前关于正畸的各种传言，哪些是真，哪些是假呢？

矫正后老了会掉牙？错！

目前，牙周炎已成为我国成年人牙齿缺失的首要原因。也就是说，所谓“老掉牙”主要是牙周炎导致的牙齿松动脱落，牙周炎的关键致病因素是口腔里的菌斑微生物，与是否做过正畸并无直接关系。

矫正后牙齿易松动脱落？错！

牙齿不是一辈子待在原地不动的，而是处于稳定与移动的平衡中。正畸通过外力打破这个平衡，其导致的骨改建带来牙齿生理性的移动，在移动过程中暂时有一定程度的松动是很正常的。当牙齿移动到新的位置上，佩戴保持器能让牙齿重新稳固下来。

牙齿矫正一定要拔牙？错！

这是很多人对牙齿矫正望而却步的一个原因。拔牙是提供间隙的常用手段，但并非唯一手段。除了拔牙外，临床上还有前后向或左右向扩展牙弓、片切（适度把牙磨窄）等很多矫正手段。至于哪种手段更合适，必须由专业的正畸医师检查后才能决定。

矫治力越大越好？错！

牙齿矫正，绝非力量越大、速度越快就越好。物极必反，实际上很小的力量即可开始移动牙齿，但是矫正力度不能超越生理限度。

牙齿矫正需在正规的口腔医院进行，要选择有经验的正畸医生。人们可以根据医生矫正的案例挑选自己心仪的医生，选择适合自己的矫治器与矫正方案。牙齿矫正期间，要积极与医生沟通，听从医嘱。