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肿瘤专家告诉你：治肿瘤，半数以上需放疗

2020年08月03日17:25 来源：人民网-人民健康网

恶性肿瘤是目前仅次于心血管疾病的第二大威胁生命的疾病，其中常见的肿瘤类型包括甲状腺癌、前列腺癌、结直肠癌和肝癌等。针对癌症不同病种的发病率，男性癌症发病率位居第一的病种是肺癌，女性癌症发病率位居第一的病种是乳腺癌，并且肺癌的死亡率在男性和女性的癌症死亡率中皆排第一位。

近日人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端邀请了电子科技大学医学院附属肿瘤医院、四川省肿瘤医院党委书记郎锦义教授针对“肿瘤患者如何实现精准放疗”这一主题与广大网友在线进行了探讨。

郎锦义表示，经过多年人类与恶性肿瘤的搏斗，结合医学、物理学、生物学、化学、计算机科学等多学科层面的综合协同，终于将恶性肿瘤变成了一种慢性病，有效延长了许多肿瘤患者带瘤生存的周期。

科学领域的发展促进了肿瘤的治疗方式的改善和进步，郎锦义称，目前肿瘤治疗不仅仅局限于主流的三种方法，常见的方法还有基因治疗和免疫治疗。此外，中医治疗也在肿瘤治疗中发挥了相应的作用。

郎锦义指出，目前全世界有超过三分之二的肿瘤患者在治疗过程中需要接受放射治疗，足以看出放疗在恶性肿瘤治疗过程中的重要地位。放疗就像一把无形的手术刀，在没有创面的情况下，以高能量射线照射癌变的肿瘤，杀死或破坏癌细胞，抑制其生长和扩散。

在射线是如何杀灭肿瘤这一问题上，郎锦义教授解释说，由于射线的物理学特性，射线进入人体后与人体组织中的水成分发生反应，形成非常活跃的氢氧自由基，而氢氧自由基具有破坏肿瘤细胞的DNA的效用，其中少部分将直接破坏DNA，而细胞的DNA被破坏后将会逐步凋亡。

(责编：崔元苑、许心怡)


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