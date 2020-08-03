消除误解，用好放疗这把“隐形的手术刀”

众所周知，在肿瘤的临床治疗中，手术、放疗和化疗是三种主要的治疗方法，而放射治疗因其适应症较广、无创、互补互通性较强等特点，成为了不可或缺的肿瘤治疗的有效方法。近年来，放疗技术的进步提高了放疗高剂量落在肿瘤靶区内，并使其周边组织和器官处于低剂量照射的水平。

日前，电子科技大学医学院附属肿瘤医院、四川省肿瘤医院党委书记郎锦义教授做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端时也详细讲解了放化疗技术在临床上的应用。

放疗的优势之一是无创，根据目前的研究显示，有些肿瘤的治疗过程中需要放疗同时配合化疗，有些则不可以放疗、化疗同时进行。放疗与化疗是否同时进行，要基于疗效和毒副作用进行判断。如果疗效叠加、毒副作用可耐受，放疗同时配合化疗的效果较好。

通常化疗的副反应强于放疗的副反应，放疗的副反应通常针对局部粘膜皮肤区域，例如照射区域若为口腔，则可能导致口干等情况；若照射区域为下腹部，则可能导致便秘、拉肚子等情况，但随着放疗的停止，人体将会迅速自我修复。

郎锦义表示，针对放疗的副反应，可以采取靶区精确勾画和射线精确施照等更为精准的方法来达到降低患者痛苦的目的。首先，提升肿瘤所受剂量的精准度，针对靶区进行剂量雕刻和精准勾画，促使剂量适配肿瘤区域。其次，促进放疗技术的提升，如图像引导、呼吸门控技术、X刀技术、体表红外光学技术等。

郎锦义提醒，面对疫情，肿瘤患者相较于其他人群更具有易感性，一方面由于肿瘤患者群体的平均年龄偏大，而老年人对新冠病毒更易感。另一方面可能由于肿瘤的因素，导致这部分人群免疫力相对较弱，更易感染。肿瘤患者应采取更为严谨的预防感染手段，不要麻痹大意。