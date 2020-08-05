关于肺癌的热点问题，这里都有解答

肺癌是近年来发病率、死亡率增长最快的疾病，国产靶向药的价格比进口药便宜很多，可疗效究竟如何？老人家一身基础病查出早期肺癌却不能手术怎么办？肺癌最容易发生脑转移，一旦脑转移了还有救吗？中山大学附属肿瘤医院多位专家就患者关心的热点问题接受羊城晚报记者采访。

胸科王思愚教授：晚期肺癌患者长期生存不是梦

“以前一说起晚期肺癌，大家印象中生存期只有一年或几个月，而现在可以听到越来越多晚期肺癌患者生存期超过2年、5年，甚至更长！”王思愚教授说。

他介绍，在肺癌患者中非小细胞肺癌占绝大多数，这其中有40%的患者可以采用靶向治疗，和化疗药不同，靶向药副作用小，病人可长期服用、长期获益。因此在服用靶向药物的晚期肺癌患者中5年生存率可达到30%。在非小细胞肺癌患者中还有20%的患者可以获益于免疫治疗，如PD-1、PDL-1抗体，这部分晚期患者中5年生存率可达到20%。

近年来，国产靶向药如雨后春笋般涌现出来，它们的价格可能比进口药便宜一半，甚至更多，那它们的疗效究竟如何？王思愚教授说，国产靶向药分为两大类，一类是仿制药、一类是原研药，后者可以说是真正的“国货”。目前国产靶向药的疗效、副作用都完全可以和进口药媲美，临床上越来越多的患者愿意选择国产靶向药。

他补充说，在未来的几年将有更多靶向药走进临床，这得益于基因检测技术的发展。靶向药一般在服用9-18个月会出现耐药，患者不得不更换靶向药。基因检测技术可以发现是哪个靶点出现耐药，便可以有针对性地研制出新药，这样肺癌患者就可以一直有药可吃。“以前我们提出的是‘同样的生存期，更高的生活质量’，现在我们提出的是‘更长的生存期，更高的生活质量’。”王思愚教授说，晚期肺癌患者长期生存已经不是梦了。

肿瘤内科侯雪教授：肺癌脑转移可防、可治、能早发现

肺癌容易发生脑转移，这就像悬在很多肺癌患者头上的“达摩克利斯之剑”，让他们忧心忡忡。侯雪教授介绍，在脑转移性肿瘤中肺癌的确是首要原因，其次是恶性黑色素瘤、乳腺癌。但并不是所有的肺癌都容易发生脑转移，肺癌中的非小细胞肺癌有60%是腺癌，这部分患者比较容易发生脑转移。

那么如何早期发现脑转移？侯雪教授介绍，这部分患者可以留意自己身体的反应，如出现头晕、半边手脚力量下降（如拿不起筷子）、记忆力明显下降等，可及时告诉医生，医生会开具脑部核磁共振检查。在临床中，如果肺癌患者在复查时发现其他部位有转移，医生会开具全身的检查，这样如果脑部有转移就能及早发现。

发生了脑转移也不用过于害怕，临床上有很多手段对付它。侯雪教授介绍，大部分脑转移患者可以采用药物治疗，如靶向药、化疗药、抗血管生成药，来控制脑部病灶的发展，如果脑部病灶得到控制、好转，其引起的脑水肿会随之改善，脱水药物的使用也有助于脑水肿的改善。她补充说，我们正常的人体有“血脑屏障”，一般服用的药物不会作用到脑部，但发生了脑转移的患者，这个血脑屏障已经被打破了，服用的抗肿瘤药物是能够作用到脑部的。除了药物治疗外，还可以使用放疗。如果患者的脑水肿比较严重、脑部病灶比较大，还可以用手术的方法来引流、切除病灶。

侯雪教授介绍，在临床上对于已经发生了远处转移的肺癌患者，医生在为他选择药物时，可以选择既能治疗远处转移病灶，又能预防脑转移的药物。

放疗中心刘慧教授：老年早期肺癌患者可选择放疗

我们都知道早期肺癌的首先治疗方法是手术，随着我国人口老龄化，早期肺癌患者中不乏老年人，这些老人中有部分因心肺功能不全、肝肾功能不全等问题无法接受手术，那么怎么办？刘慧教授介绍对于这部分患者可采用放疗。

很多老人一听说要放疗，就心惊惊，担心治疗太痛苦。刘慧教授介绍，近十几年放疗技术的发展可以说是日新月异，比如说以前射线是从身体前、后两个位置打入病灶的，这样伤敌一千也自损五百，现在放疗技术是立体精准定向，射线可以360度打入病灶，这样病灶吃的射线最多，而正常组织接受到的射线则被均匀地分散开来，是在人体可耐受的范围。她印象很深的一个老年病人，做放疗前心理负担很大，做完以后，不由得感叹：“现在技术已经发展到这个程度了！”还有的老人做完规范疗程的放疗治疗后，对医生说，“我还能耐受，还想继续做！”一般来说，放疗是进行2-4天，每次20分钟即可。在欧美国家，放疗已经成为老年早期肺癌患者治疗方法的首选，它的优点不仅是病人体感好，而且费用低廉，仅仅是手术费用的一半。

对于局部晚期的肺癌患者（即指没有明显的转移，但病灶比较大，或者位置特殊，如靠近心脏血管，不适合手术的），单一的治疗方法效果不理想，目前多采用综合治疗“靶向药+放疗”、“免疫药+放疗”，5年生存率可达到50%，完全打破了既往对晚期肿瘤的认识。因此医学领域甚至有声音提出，将“局部晚期”这个叫法改为“局部不可切除”，前者会给患者带来较大的心理压力，对治疗的依从性和康复有不利影响。（羊城晚报记者 陈辉）